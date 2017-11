Se juegan los partidos de ida de cuartos de final del Torneo “Titi” Arias

10/11/2017 - La Asociación de Futbolistas Amateurs programó para mañana los partidos de ida de los cuartos de final del Torneo Anual 2017, que lleva el nombre de Ramón ‘Titi’ Arias. Los partidos programados en el primer turno comenzarán a las 15.30 y los del segundo turno, a las 17. Programa E n As o c i a c i ó n (cancha Nº 1): Gremio Municipal vs. Maestros (Estímulo) y Amigos Mona Acuña vs. Expreso San Nicolás (Campeonato). E n As o c i a c i ó n (cancha Nº 2): Norcen Seguros vs. Lagartos Malvinas (Estímulo) y Puente Alsina vs. Loreto Unidos (Campeonato). En Club Banco Provincia: Banco Provincia B vs. Saravah (Incentivo) y Súper Colón vs. Técnicos (Incentivo). En Zanjón: Hotel Savoy vs. San Roque (Estímulo) y Zanjón vs. San Carlos (Campeonato). E n S a n I s i d r o (Santa María): Campeones del 28 vs. Mis Nietitos (Incentivo) y Villa Hortencia vs. Sitravise/ Ipvu (Incentivo). En Defensores de Forres: 16.30, Rabenar vs. Almirante Brown (Campeonato). Los resultados de la 23ª fecha son los siguientes: Amigos Mona Acuña 3, Almirante Brown 0; Villa Hortencia 0, Zanjón 1; Mis Nietitos 1, Hotel Savoy 2; Norcen Seguros 2, Lagartos Malvinas 0; Saravah 2, Técnicos 2; Campeones del 28 1, San Roque 1; Súper Colón 2, Sitravise/Ipvu 4; Rabenar 6, Maestros 0; HC Lubricantes 1, Gremio Municipal 0; Puente Alsina 4, Expreso San Nicolás 1; Loreto Unidos 2, Banco Provincia B 1. Categoría C55 La comisión directiva informa que para la temporada 2018 se creará la categoría C55, cuya reglamentación será un menor de 53 años (clase 65), 2 de 54 años (clase 1964) y el resto de 55 años en adelante. Los interesados podrán recabar información telefónicamente al 155/184425 y 156/255563.