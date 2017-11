Etapa definitoria en un campeonato vibrante

10/11/2017 - El sábado se comenzará a disputar la etapa definitoria del Torneo Clausura, en el complejo ubicado en la autopista entre Santiago y La Banda, dando continuidad a los certámenes que se desarrollan a lo largo del año. Esta es la programación: 14.30 hs. Amigos de Fernández vs. El Herrero C. Libres. 14.30 hs. Decanos vs. Aston Birra C. Libres. 14.30 hs. Don Eulalio vs. La Dársena C. Libres. 14.30 hs. Barcelona vs. Juventus C. Libres. 14.30 hs. Villa Juana vs. Amigos FC C. Libres. 14.30 hs. La Ferretería vs. Menonitas C. +30. 14.30 hs. Sp. Autopista vs. Centinelas C.+30. 14.30 hs. Terra vs. Servicred C. +30. 14.30 hs. Vino con Fanta vs. Real Amigos C. +30. 14.30 hs. Meta Joda vs. Borussia C.+30. 15.30 hs. Gomería El Auri vs. Newbery C. Libres. 15.30 hs. Gente de Zona vs. Unión Ferroviaria C. Libres. 15.45 hs. Levante vs. Resaca C. Libres. 15.45 hs. Dep. Mishqui Mayu vs. La 86 C.+30. 15.45 hs. Laprida vs. La Banda C.+30. 15.45 hs. Desamparados vs. Primero FC C.+30. 15.45 hs. Palau vs. Los Pumas C.+30. Más partidos 15.45 hs. Turbo F5 vs. Total C.+30. 15.45 hs. Club Vial vs. La Peregrina C.+30. 15.45 hs. Los Heavys vs. La Dársena C.+30. 15.45 hs. Comercial San Martín vs. Los Príncipes C.+30. 15.45 hs. El Millo vs. Los Guerreros C+30. 17.30 hs. CN vs. Gomería El Auri o Newbery C. Libres. 17.30 hs. Amigos de Cacha vs. La Higuera C. Libres. 17.30 hs. Sportivo Autopista vs. Gente de Zona o Unión Ferroviaria C. Libres. 17.30 hs. Touluse vs. Los Mismos de Siempre C.Libres. 17.30 hs. Gomería El Auri o Newbery vs. Primero FC C. Libres. 17.30 hs. Atlanta vs. Gente de Zona o Unión Ferroviaria C. Libres. 17.30 hs. Sportivo Tigres vs. La Juntada C.+30. 17.30 hs. La Terminal vs. La Maipú C.+30. 17.30 hs. PSG vs. José FC C.+30. 17.30 hs. 3er Tiempo vs. Aston Birra C.+30.