Doble jornada para el certamen denominado Luis ‘Patón’ Yudi”

10/11/2017 - CHOYA, Choya (C) En el estadio del club Social y Deportivo Coinor de Frías se disputará la 15ª fecha del certamen Luis “Patón” Yudi que es coordinado por la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. Habrá doble jornada. Hoy arrancará a las 19.30 y mañana proseguirán las acciones desde las 15.30. La programación de esta tarde será la que se detalla a continuación: Los Ferroviarios vs. Panificadora La Deseada; Influencia vs La Mexicana y a último turno se medirán Los Canarios vs. Colonia Achalco. Mañana el fixture propone a los siguientes choques: La Casa del Plomero vs. Veteranos Coinor; Quirós vs. Icaño; M y M Deportes vs. Los Amigos; Deportivo Choya vs. Farmacia del Rosario y Suecia vs. Carnicería Tres Hermanos. Liga de las Instituciones Además, por otra parte, una intensa jornada de emociones se vivirá esta noche en el Parque Municipal de Frías cuando se disputen los partidos para conocer a los ganadores del torneo Cierre de Temporada 2017 que organiza la Liga de las Instituciones. El horario de inicio será a las 22. Allí se medirán por la final de la Copa Plata Club Social vs. Obras Públicas, mientras que por la Copa Oro se enfrentarán a las 23 aproximadamente los elencos de Técnica vs. Club Hípico. En la fase regular fueron elegidos como los jugadores más destacados: Mauro Pedraza (La Bio), mejor arquero y en el rubro máximo goleador el delantero de Técnica, “Maxi” Díaz, con 16 anotaciones. Desde la comisión organizadora adelantaron que una vez finalizado los encuentros se efectuará la respectiva entrega de premios del torneo