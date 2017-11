Se ponen en marcha los octavos de final de la Copa de Oro en Libres

10/11/2017 - El inicio de los octavos de final de la Copa de Oro, en la categoría Libres, será el plato fuerte que presentará mañana el Torneo Anual 2017 que organiza la Liga Profesional Copa Cyac. Brima FC vs. Abogados Cuervos, Palo Carabajal vs. Imer FC, Profesores Montero vs. Contadores Sport y Quilmes FC vs. Radio T. Siglo XXI serán los cruces más destacados. Los partidos se jugarán desde las 15 y 17.10, con esta programación: En Obras Sanitarias: Abogados vs. Fortín (45) y Obras Sanitarias vs. Quirófano (50). En Copse: Copse vs. Médic Rebeldes (45) y Copse vs. La Bomba (50). En Ingenieros: 15.30, Ingenieros AFC vs. Arquitectos (50) y 17.15, Médicos vs. Ingenieros (50). En Médicos: Médicos vs. Sp. Servicios (40) y Prof. Monteros vs. Contadores Sp. (L). En Abogados 1: Abogados Cat vs. Ingenieros (40) y Abogados Topos vs. Huaico Hondo (40). En Sivipse: Chacarita vs. Amigos Beltrán (50) y Cyac Santiago vs. Telefónicos (50). En Rubia Moreno: Puerto Nuevo vs. Sanatorio Norte (40) y Villa Robles vs. Potencia Diésel (45). En C. Polly 1: Metalúrgica Dorrego vs. Galácticos (40) y X Siempre Láser vs. Unse Exacta (45). En C. Polly 2: Farmacia Abdala vs. Milan FC (L) y La Esquina vs. 100% Bandeños (40). En UTA: Taller Dany vs. Banfield FC (40) y Agrup. 1 Mayo vs. Joyería Luciana (L). En Iosep 3: Caja Unse vs. Yanda (45) y Dr. Obrero vs. Contadores (50). En Bioquímicos: Bioquímicos vs. Estrella Roja (40) y Bioquímicos vs. San Martín T. (50). En Atsa 2: Tinglados Albarracín vs. Maestros Termas (40) y Asel vs. PVC Banda (50). En Upcn 3: Sutiaga vs. Radio T. Rojo (L) y Villa Negrita vs. Anestesia (45). En Potrerito 2 C1: Palo Carabajal vs. Imer FC (L) y Herrería Stanly vs. Tinglados Albarracín (L). En Potrerito 2 C2: Bioquímicos vs. La Congreso (L) y Bioquímicos vs. Alumni (45). En Potrerito 2 C3: 14.30, Echeverría vs. La San Juan (L) y 16, San Carlos vs. Moto Wiliam (40). En Potrerito 2 C4: Semillería Rossi vs. Ciudad Satélite (L) y Alvi FC vs. Choya FC (40). En Potrerito 2 C5: Galactic. Copse vs. Adi Salud (L) y La Güemes vs. Yanda (40). En Villa Dep. El Olimpo 1: Radio T. Siglo XXI vs. Quilmes FC (L) y Lealcito’s vs. Elect. Cortez (L). En Villa Dep. El Olimpo 2: Los Amigos vs. Marm. Virgen del Valle (40) y Ma-Go Rep. FC vs. Abogados (50). En Villa Dep. El Olimpo 3: Antajé vs. Club de Amigos (L) y Sp. Garupá vs. Ateneo (L). En Villa Dep. El Olimpo 4: Tuki Las Delicias vs. Estafeta (L) y Red Star Abogados vs. Cs. Económicas (45). En Villa Dep. El Olimpo 5: Brima FC vs. Abogados Cuervos (L) y Nueva Autonomía vs. Zambón Seg. (40). En Villa Dep. El Olimpo 6: Villa Alem vs. El Rejunte (L) y Deportivo JJ vs. Apunse (L). En Villa Dep. El Olimpo 7: Copse vs. Industria FC (L) y Colon vs. Moto Juan (L). En Villa Dep. El Olimpo 8: San José vs. Real Smata (L) y Piquito FC vs. Desafío (40).