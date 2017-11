No hubo indulto para Cardona

10/11/2017 -

El volante colombiano Edwin Cardona, expulsado en el superclásico por un supuesto codazo a Enzo Pérez, recibió una fecha de suspensión, por lo que no podrá estar en el compromiso del líder de la Superliga ante Rancing Club de Avellaneda.

Si bien se especulaba con que Cardona sería indultado y no recibiría sanción alguna, debido a que el golpe sobre el jugador de River no existió y además hubo una solicitud formal del "Xeneize" para que no sea sancionado, finalmente anoche se conoció la sanción de un partido para el jugador que se encuentra con el seleccionado colombiano.

Por otra parte, Ignacio Fernández, expulsado por una violenta plancha sobre el pecho de Cardona, recibió dos fechas de suspensión.