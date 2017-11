Esta tarde se jugarán las finales de Inferiores

10/11/2017 -

La Mesa Directiva de la Liga Santiagueña de Fútbol decidió declarar neutral el estadio Alfredo Terrera del Club Atlético Central Córdoba y programó allí los cuatro partidos finales del Torneo Anual de las Divisiones Inferiores, que se disputarán esta tarde.

El primer partido se jugará a las 18, con 30 minutos de tolerancia. El programa es: Sarmiento vs. Central Córdoba (Sexta), Central Córdoba vs. Mitre Amarillo (Séptima), Unión Santiago vs. Central Córdoba (Octava) y Central Córdoba vs. Vélez (Novena).