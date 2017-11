"Parlêtre" celebra diez años difundiendo el psicoanálisis y la cultura en Santiago del Estero

10/11/2017 -

Hoy, a las 21.30, en Bellas Alas, se realizará una mesa panel con motivo de los diez años de "Parletre", revista de difusión del psicoanálisis y la cultura. Oportunamente, será presentado el Nº 14 de esta publicación santiagueña.

Habrá una mesa panel que estará integrada por el historiador Esteban Brizuela y el periodista de cómics e historietas Diego París. Estará coordinada por la psicoanalista Gabriela Céspedes.

En su editorial de la revista Nº 14, Adriana C. Congiu de Flaja, destaca: "Cuando en noviembre del año 2007 salió publicado el primer número de esta revista, tomamos varios riesgos. Entre ellos, la elección del nombre. No sabíamos si un neologismo francés podría ser admitido en una sociedad extremadamente defensora de sus tradiciones y de sus costumbres".

Y añade: "Sin embargo, el afán por introducir ‘lo nuevo’ se abrió camino y hoy, a seis años de aquel verdadero suceso de fundación, sabemos que Parlêtre ha encontrado su lugar en la ciudad y ha afianzado su cometido".

Significado del nombre

Al referirse al significado del nombre, la profesional remarcó: "Nuestra revista lleva por nombre un neologismo francés. Compuesto e inventado por Jacques Lacan. La expresión encierra y señala, la importancia de un acontecimiento del cuerpo experimentado cuando cada ser viviente se enlaza con el mundo simbólico que lo envuelve".

"Así es que para el psicoanálisis, somos tocados por la lengua, siempre. De un modo u otro, sutil o fuertemente. Y lo grandioso de este encuentro inevitable, es que lleva en sí una misiva sin destino. Nadie sabe qué hará cada "ser hablante" con esa marca inédita sentida en el propio cuerpo. Es la oportunidad creadora, el futuro a trazar. El horizonte que aun no conocemos", enfatiza en su editorial.

Asimismo, indica: "Ahora, dado que no hay traducción posible para un neologismo; "Parlêtre" aparece así como el símbolo de un imposible de traducción dentro de la cultura santiagueña. Sin embargo su resonancia hace vibrar a las "palabras" y a las "letras", como una invocación a la escritura, como un llamado de los dichos a los escritos; como un modo más, de trabajar con la palabra".

Y concluye: "Es cierto, somos nominados con un vocablo extranjero, pero ¿quién no lo es? Somos, si me permiten, una palabra inventada. Ésta es Parlêtre. Una revista que nació en Santiago del Estero, pero que no por eso es autóctona. Llama a otras voces. Y anhela una escritura diferente".

La revista fue declarada de Interés Académico por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, "por contribuir al desarrollo de la producción cultural de la provincia".