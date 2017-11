Urtubey destacó el encuentro con Macri

10/11/2017 -

"La reunión fue muy positiva porque lo primero que nos dijo Macri fue que tienen la predisposición de repensar los impuestos al vino, al azúcar y los electrónicos, lo que bajó mucho la espuma de la preocupación", expresó el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey.

También, se refirió al Fondo del Conurbano y la propuesta que le brindan a la provincia de Buenos Aires, de casi 20 mil millones de pesos.

"El acuerdo no es lo que pidió Vidal, pero no es menor. Permite que las provincias aceptemos que el Gobierno compensa para dejarnos en cero. Nadie va a ganar, pero nosotros no perdemos por la compensación", explicó el mandatario provincial salteño.