La gran Gina Lollobrigida también fue acosada

10/11/2017 -

Y un día se animó hasta la estrella italiana de 90 años: la legendaria Gina Lollobrigida reveló haber sido víctima de agresiones sexuales varias décadas atrás. El dato causó conmoción en Italia. La artista nacida el 4 de julio de 1927 dijo que "durante la juventud" atravesó "dos agresiones sexuales bastante graves" y que no tuvo la "valentía" de denunciar. En medio de la polémica sobre Harvey Weinstein, Gina -invitada al programa Porta a Porta, de la RAI- admitió que ella también fue víctima de ese tipo de comportamientos. "Las mujeres de Hollywood lo debían haber denunciado antes, pero no tuvieron la valentía, aunque yo tampoco la tuve". La primera agresión la sufrió a los 19 años de edad, cuando todavía iba a la escuela. "De la segunda, mejor no hablar", añadió. "Fueron dos cosas bastante graves y que de haber denunciado, los agresores hubieran perdido el trabajo". Hija de un fabricante de muebles, la mítica actriz se crió en una pintoresca villa de Italia.