Eliminarán las escenas de Spacey de un filme

10/11/2017 -

El veterano actor Christopher Plummer grabará todas las escenas de Kevin Spacey para sustituirlo en su más reciente película, tras las denuncias sexuales en su contra. The Hollywood Reporter, Variety y TMZ indicaron que el director Ridley Scott decidió sacar por completo al actor y volver a grabar rápido todas sus escenas con Plummer, para mantener el estreno de la película, previsto para el 22 de diciembre. Plummer interpretará ahora a J. Paul Getty en el policial "All the Money in the World" ("Todo el dinero del mundo").