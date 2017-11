Charlie Sheen respondió a la acusación de haber violado a Corey Haim

10/11/2017 -

Charlie Sheen, uno de los actores más polémicos y escandalosos de Hollywood, emitió un comunicado en el cual niega enfáticamente haber violado o abusado sexualmente de Corey Haim cuando éste tenía apenas 13 años y con quien compartieron set en una película, hace más de 30 años. En aquel entonces (1986), Sheen tenía 19 años cuando fue parte del filme "Lucas", junto con el pequeño Haim, momento en el que habría ocurrido el abuso. "Haim me dijo que tuvo sexo con Sheen cuando filmaron Lucas", dijo Dominick Brascia, amigo del menor. El actor murió en 2010, con 39 años, y nunca había hecho público el supuesto hecho. En diálogo con la revista People, un vocero de Sheen negó la denuncia del abuso. "Niega absolutamente la acusación", indicó el portavoz, al ser consultado sobre la noticia. En la revelación hecha por Brascia, este contó que ambos tuvieron sexo mientras fumaban cigarrillos de marihuana durante las grabaciones. "Él me contó que fumaron hierba y tuvieron sexo. Me dijo que tuvieron sexo anal. Haim me explicó que después de que pasó eso, Sheen se volvió muy frío y lo rechazó. Cuando Corey quería divertirse, Charlie no estaba interesado". La historia contada por Brascia impactó en Hollywood y obligó a que un representante del actor de Pelotón debiera salir a explicar brevemente el asunto.