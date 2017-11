Ivana Nadal sorprende: sin corpiño y en un ascensor

10/11/2017 -

Ivana Nadal (26) sorprendió a sus seguidores en las redes sociales con un adelanto de la producción súper sensual que realizó para revista Caras, en la que se la ve posando con un traje rosa, sin corpiño en un asesor. Sus posteos consiguieron casi cincuenta mil "Me gusta" en menos de un día y decenas de comentarios positivos: "Cada día más hermosa", "Te amo", "Sos lo más, me gusta mucho el look", "Por Dios qué bomba", "Bella Ivi" y "Sin palabras". Ivana dio sus primeros pasos en el ambiente como modelo, cuando tenía apenas quince años.