Cristian Castro cantará hoy en el Nodo Tecnológico

10/11/2017 -

El cantante latino por excelencia Cristian Castro llega a Santiago del Estero por primera vez para presentarse esta noche, a las 22, al Nodo Tecnológico, en un show imperdible donde interpretará los temas de "Como lo hice yo", donde rinde un tributo a Sandro, además de los clásicos de su repertorio.

Con una trayectoria musical impecable, el mexicano presentará esta noche, en Santiago, sus más grandes éxitos: "Lloran las Rosas", "Por amarte así", "Cuando me miras así", "Azul", "Volver a amar", "Escondidos", "Miedo", "Yo quería", "Pasión", "Lloviendo estrellas", "Verónica", "Soledad", "Ella", "Mi vida sin tu amor" y "Lo mejor de mi", entre otros.

Además viene a presentar su nuevo show "Como lo hice yo", su homenaje a Sandro. El mejicano cantará los más grandes éxitos del "Gitano" con una banda en vivo y temas como "Rosa, Rosa", "Así", "Porque yo te amo", "Penas", "Guitarras al viento", "Penumbras", "Dame el fuego de tu amor" y "Tengo", entre muchas otras, toman vuelo y dimensión en una puesta en escena original que sorprende y conmueve.

Los premios

El cantante mexicano ha cosechado una gran cantidad de éxitos, entre ellos 29 primeros lugares en el ranking Top Latin Songs, siendo el tercer cantante de habla hispana más destacado de la historia de Billboard, logrando vender 30 millones de discos, 65 discos de oro y 31 discos de platino, entre otros tantos honores.

En una reciente entrevista exclusiva que concedió a EL LIBERAL, Castro habló de lo que significa para él haber recibido premios a lo largo de su carrera.

"Los premios que he recibido son recuerdos muy gratos, son estímulos muy fuertes que otorga el público, que otorga la prensa, que otorgan las autoridades a veces, que otorgan tus pares también y un Concejo que vota por vos", resaltó a EL LIBERAL.

De todos modos, Castro resaltó: "La verdad es que no los aprecio tanto como debería. Esa es la verdad. No me los creo. Yo prefiero seguir mi trabajo, seguir enfocado. Me canso de mí mismo y me quiero siempre reinventar".

"No quiero conformarme y no quiero vestirme de mis éxitos todos los días. Al contrario, me visto de mis fracasos para poder seguir combatiendo con hambre como desde el primer día", remarcó el prestigioso cantante.