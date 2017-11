Arjona confesó una insólita situación erótica que vivió en un concierto

10/11/2017 -

Todos los famosos tienen desopilantes anécdotas con fanáticas que hacen lo imposible por conocerlos, tomarse una foto con ellos, conseguir un autógrafo e inclusive llamar su atención. Sin embargo, lo que le sucedió una noche a Ricardo Arjona (53) en medio de un concierto no tiene comparación alguna con otras historias conocidas hasta el momento. De visita en el país con su tour Circo Soledad, que ya comenzó con su ciclo de conciertos, el cantante guatemalteco reveló el momento más insólito que le tocó vivir con una fanática.

"Me acuerdo de varias cosas, pero no puedo contarlas", fueron las primeras palabras que con un poco de vergüenza expresó el reconocido cantautor. De todos modos, Arjona terminó contando la historia de una mujer que con su llamativo comportamiento descolocó a todos sus músicos e inclusive a él mismo en medio de un show en un país que, según sus dichos, no fue Argentina.

"Habíamos hecho un show terrible, el show fue malísimo porque una fan de la primera fila empezó a usar un elemento que tenía en la mano y lo manipuló de una manera impresionante ante todos nosotros", recordó.