Sampaoli: "Tenía mucho miedo de que Argentina no vaya al Mundial"

La conferencia de prensa de Jorge Sampaoli dejó frases muy jugosas. Acá te dejamos la mejores frases del DT en Moscú:

"Todavía no está confirmada la formación porque no se la confirmé a los futbolistas, pero es muy factible que sea la que venimos viendo".

"Algunos jugadores pueden aparecer en la formación inicial. Esta vez, repetimos dos días seguidos los nombres. Profundizamos relaciones entre ellos"

"La importancia de cara al Mundial se va a fijar en el funcionamiento colectivo del equipo"

"Estoy seguro de que esta gira nos dará una evaluación concreta de cara a lo que vinimos a buscar, con rivales mundialistas muy importantes".

"Más allá de evaluar el aspecto individual de cada jugador, queremos irnos tranquilos con el funcionamiento colectivo".

"Uno va a bajando la cantidad de futbolistas observados para llegar a marzo con tres jugadores por puesto, más los tres arqueros".

"Después de marzo, solamente el rendimiento individual podrá generar alguna polémica interna para cerrar la lista, porque ya no habrá más competencias con la Selección".

"Para aclarar el tema de Icardi, yo recibí un llamado de Mauro en el que me manifestó que había sufrido una lesión que es un poco crónica".

"Lo problemático de la situación de Icardi es que no podemos verlo en estos dos partidos. Como nos pasa también con jugadores como Acuña o Biglia".

"Lo que tiene Gio (Lo Celso) es que puede establecer un vínculo con Leo (Messi) dentro del campo de juego".

"Para nosotros va a ser determinante encontrar vínculos dentro de la cancha con Messi. No debemos esperar todo el tiempo que él sea el argumento definitorio".

"Agradezco la posibilidad que me dio la Selección Argentina de estar aquí en Rusia y en esta fecha tan especial para este país".

"En el corto plazo establecimos que la presencia de Gonzalo (Higuaín) no era lo ideal ni para él ni para la Selección. Ahora, tenemos que volver a mirarlo de cara al futuro".

"A veces los buenos futbolistas no encajan en un estilo más allá de sus capacidades. Tratamos de que los jugadores rindan en la Selección como lo hacen en sus clubes".

"Todos los jugadores que son convocados es porque están pasando por un buen momento en sus clubes".

"Empezamos a vivir el Mundial. Después de haber sufrido la clasificación, ahora debemos aprovechar el bienestar del momento".

"Argentina tiene grandes jugadores en el puesto del centrodelantero".

"Disfruto y a veces me genera una responsabilidad y una obligación estar dirigiendo al mejor del mundo, representando a la Selección de mi país como lo es Messi".

"La representación de tu pueblo no es un tema menor. Que hoy Leo (Messi) sea el embajador del fútbol en el mundo y que sea argentino, es una responsabilidad para mí, que debo dirigirlo".

"Creo que el eje de la conducción tiene que ver con persuadir y no con mandar".

"Internamente no estaba calmo, tenía mucho miedo de que Argentina no vaya al Mundial. Traté de que lo jugadores me vean seguro y convencido. Lo manifesté de esa forma".

"Lo importante no es el tiempo si no la comprensión que tengan los ejecutores, relacionado al funcionamiento".

"Debemos hacer lo posible para que la inserción de Paulo (Dybala), más allá de la presencia de Messi, sea posible".