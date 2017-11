Mañana se pondrá en juego la segunda etapa del torneo “Indumentaria Santiago”

10/11/2017 - Mañana tendrá continuidad el torneo Clausura denominado “Indumentaria Santiago”, sponsor que se sumó para apoyar a la competición. Ya se juega la siguiente etapa, 12 equipos pasaron a la zona Oro, divididos en grupos de 6 equipos. Lo mismo sucedió en la zona Plata, pero con un grupo de 8 y otra de 6. En cancha de Abogados 2: Abogados Cat vs. CA Deca y Abogados Topos vs. Valencia FC En Iosep: La Reserva FC vs. Hampones y Nueva Chicago vs. Nápoli FC En Alumni: El Depor vs. La 59 En Halcones: La Pachanga vs. La Eskina FC y Mearirgica Dorrego vs. Deportivo Cristal En Los Cardozos: Kinesiólogos vs. José Ignacio FC y Ramón Carrillo vs. Chelsea FC En Ciencias Económicas: Intocables vs. Norcen Night y Lex Doctor vs. Contadores Jrs.