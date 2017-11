Todo listo para la disputa del 5º acto del Clausura

10/11/2017 - Mañana se di sputar á la quinta fecha del torneo Clausura tanto para las categorías 40 como para la 50, en el horario de 15,30 a 16, salvo el partido que jugará en cancha de Almirante Brown, que comenzará de 16.30 a 17. La programación completa es la siguiente: En cancha de Pablo Vl: Verdulería Los Amigos vs. Ateneo Ejercito. Argentino y Pablo Vl vs. Loma Fc En Estrella Roja 1: Club Piedritas vs. San Luis y Pablo Vl vs. Gremio Judicial (50). En Ateneo Ejército Argentino: Profe Karen vs. Taller Carlos Issi y Carnes Marito vs. Centinelas Unidos (50). En San Lorenzo: Villa María vs. Unión y Villa del Carmen vs. Los Herederos En Estrella Roja 2: Cristian vs. 2 de Abril e Islas Malvinas vs. Santa Lucia (50). En Triángulo Rojo: Atlético Luján vs. Ferretería Santa Lucia y Triángulo Rojo vs. Carnicería Daniela (50). E n A l m i r a n t e Brown: Barrio 1ro de Mayo vs. Virgen del Rosario.