El Gateao y Arsenal del Agro animarán la gran final

10/11/2017 - FERNÁNDEZ, Robles (C) Mañana se jugará la esperada final del Torneo Clausura 2017 de la Categoría 40 años, que hace disputar la Asociación Fernandense de Fútbol Amateur, en las dos canchas del Club Sportivo. Este certamen cuenta con el amplio apoyo y trofeos de la Dirección Municipal de Deportes de esta ciudad. La programación completa es la que se detalla a continuación: En la cancha principal a las 15.30 horas por el 3º y 4º puesto jugaran Triunfadores de Triki vs. Talleres y en segundo lugar por la primera y segunda colocación lo harán El Gateao vs. Arsenal del Agro. En la cancha auxiliar (partido único) por la zona consuelo desde las 16 horas se enfrentarán Barrio Sur vs. Wall Mar. Por otra parte, los resultados registrados el último fin de semana fueron los siguientes: El Gateao 2, Talleres 1; Arsenal del Agro 3, Triunfadores de Triki 0; Barrio 3, Forres 2 y Wall Mar 3, Tigres 1.