CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Noviembre 2017

A LAS 21.30 PH PODEMOS HABLAR

11/11/2017 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.30 CINE 7

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

16.45 KALLY’S MASHUP

17.30 LOS SIMPSONS

18.00 CINE. MINICAMPEONES

19.30 CINE. HOMBRES DE HONOR

21.30 PH PODEMOS HABLAR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

(CONTINÚA)

01.00 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 ANIMALES SUELTOS CLÁSICO

23.30 EL MEJOR PLAN

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 ALERTA COBRA

15.00 CÁMARA LOCA

16.00 LA ROSA DE GUADALUPE

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE

ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 OTRA TRAMA

18.00 LA LIGA DE LA CIENCIA


EL TRECE

10.30 PLAN TV

11.30 CINE 13

19.00 POR UNA MONEDA

20.30 PASAPALABRA

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO


CANAL14

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 BÁSQUET POR EL 14: HURACAN

VS. COLÓN (FEM.)

22.00 RECORDANDO

23.30 LOS OJOS DE IVANA


CANAL 4

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALLY

21.00 CONSTRUYENDO SABORES


PELÍCULAS

CINEMAX

08.26 LA MANSIÓN EMBRUJADA

10.09 NANCY DREW Y EL MISTERIO DE HOLLYWOOD

12.04 UN VIERNES DE LOCOS

13.54 ARTHUR Y LA GUERRA DE LOS DOS

MUNDOS

15.47 SEÑALES

17.49 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

20.18 EL ENCANTO DE LA BESTIA

22.00 EL CURIOSO CASO DE BENJAMÍN

BUTTON

TCM

08.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

08.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

09.16 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.58 ELVIS ON TOUR

12.42 SUBAN EL VOLUMEN

14.31 QUEDATE A MI LADO

16.47 RÍO BRAVO

19.20 EL GUERRERO ROJO

21.00 SOLDADO UNIVERSAL

22.54 CHRISTINE

TNT

08.12 RALPH, EL DEMOLEDOR

10.03 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE

AZKABAN

12.37 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO

14.22 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

16.09 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL

LIBRO DE LOS SECRETOS

18.33 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA VENGANZA

DE LAS SOBRAS

20.22 AVIONES

22.00 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE

DIOS

00.07 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN

01.42 PUEBLO CHICO, PISTOLA

UNIVERSAL CHANNEL

08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON

18, EPISODE 16

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18,SEASON

18, EPISODE 17

10.00 GRIMM, SEASON 1, EPISODE 7

11.00 HOUSE M.D., SEASON 5, EPISODE 7

12.00 CHICAGO P.D., SEASON 2, EPISODE 4

13.00 LUCIFER, SEASON 1, EPISODE 9

14.00 IDENTIDAD ESPECIAL

16.00 EL PODER DEL TAI CHI

18.00 TORTUGAS NINJA

20.00 LUCY

21.40 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ

23.25 CHICAGO P.D., SEASON 2, EPISODE 5

24.25 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON

18, EPISODE 16

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL INCIDENTE, SEASON 1, EPISODE 4

09.55 LOS LOCOS EFECTOS DEL DIVORCIO

11.50 A.I. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

14.50 PARANOIA

17.00 HACIA RUTAS SALVAJES

20.00 ATRÁPAME SI PUEDES

23.05 SOLO UN SUEÑO

01.30 HACIA RUTAS SALVAJES


A DÓNDE IR

RESTO BAR PEDRO LEÓN

(PEDRO LEÓN GALLO Y SEBASTIÁN

ÁBALOS)

+HOY, CENA SHOW CON DAVID

ARGAÑARAZ “EL PROFE”, MARITO

ALEJANDRO Y LOS LEGENDARIOS.

EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD

+HOY, A LAS 21.30, SE PRESENTARÁ

GABRIEL LUNA Y AMIGOS.

INVITADOS: LA PESADA SANTIAGUEÑA.

MOON LIGHT

(EDMUNDO GÓMEZ 5870, Bº ISLAS

MALVINAS, FRENTE A CIRCUNVALACIÓN

SUR)

*HOY, DANIEL CARRIZO.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* HOY, DEL ESTERO, CLAUDIO

ACOSTA, LUCAS CÁCERES, RODRI

SALVATIERRA, LOS DEL CORAZÓN

Y LUCIANO GUZMÁN.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS

22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“DÍAS, VERSOS Y CANCIONES”

DE HORACIO PEÑALVA.


CINES

SUNSTAR

THOR RAGNAROK (3D):

COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

11/11 -14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:30

(Cast) 22:25 (subt) 01:05 (Subt)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+

13 AÑOS)

11/11 -12/11- 15:00 (Cast) 17:20 (Cast)

19:40 (Cast)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

11/11- 22:00 (Subt) 00:45 (Subt)

THOR RAGNAROK (2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

11/11 - 12/11-15:00 (Cast) 17:40 (Cast)

BARRY SEAL: SOLO EN

AMÉRICA (2D):

POLICIAL, ACCIÓN, COMEDIA (+ 13

AÑOS)

HOY- 20:15 (Subt)

EL SEDUCTOR (2D)

DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY-22:40 (Subt) 00:45 (Subt)

CONDORITO (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

12/11 - 13/11-15:00 (Cast) 17:00 (Cast)

ASESINATO EN EL EXPRESO

DE ORIENTE (2D)

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)

00:30 (Subt)

LA FAMILA MONSTER (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

11/11 - 12/11-14:20 (Cast) 16:25 (Cast)

18:30 (Cast)

JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA

(2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

HOY 20:40 (Cast) 22:45 (Subt) 00:50

(Subt)


HÍPER LIBERTAD

ASESINATO EN EL EXPRESO

DE ORIENTE APTA 13 AÑOS

C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:30- 22:50 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

JIGSAW: EL JUEGO CONTINÚA

MAY 16 AÑOS C/ RESERVA

(compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 23:10 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

BARRY SEAL: SOLO EN

AMERICA APTA 13 AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 20:40 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

THOR: RAGNAROK MAY 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30- 22:40 (TODOS

LOS DIAS)

CAST. 3D 20:10 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA FAMILIA MONSTERS ATP

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:20- 18:30- (TODOS

LOS DÍAS)

CASTELLANO 2D 16:30- (SOLO DOMINGO)

Lunes, martes y miércoles $65

VENTA ANTICIPADA

LIGA DE LA JUSTICIA (castellano)

ESTRENO 16/11/2017

2D 17:30 - 22:30

3D 20:10

 
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