CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Noviembre 2017
A LAS 21.30 PH PODEMOS HABLAR
Por El Liberal
11/11/2017 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)
12.30 CINE 7
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 NICK JR.
16.45 KALLY’S MASHUP
17.30 LOS SIMPSONS
18.00 CINE. MINICAMPEONES
19.30 CINE. HOMBRES DE HONOR
21.30 PH PODEMOS HABLAR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
(CONTINÚA)
01.00 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 ANIMALES SUELTOS CLÁSICO
23.30 EL MEJOR PLAN
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 ALERTA COBRA
15.00 CÁMARA LOCA
16.00 LA ROSA DE GUADALUPE
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE
ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
17.00 OTRA TRAMA
18.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
EL TRECE
10.30 PLAN TV
11.30 CINE 13
19.00 POR UNA MONEDA
20.30 PASAPALABRA
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONIA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 BÁSQUET POR EL 14: HURACAN
VS. COLÓN (FEM.)
22.00 RECORDANDO
23.30 LOS OJOS DE IVANA
CANAL 4
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALLY
21.00 CONSTRUYENDO SABORES
PELÍCULAS
CINEMAX
08.26 LA MANSIÓN EMBRUJADA
10.09 NANCY DREW Y EL MISTERIO DE HOLLYWOOD
12.04 UN VIERNES DE LOCOS
13.54 ARTHUR Y LA GUERRA DE LOS DOS
MUNDOS
15.47 SEÑALES
17.49 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
20.18 EL ENCANTO DE LA BESTIA
22.00 EL CURIOSO CASO DE BENJAMÍN
BUTTON
TCM
08.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
08.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
09.16 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
09.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
10.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.58 ELVIS ON TOUR
12.42 SUBAN EL VOLUMEN
14.31 QUEDATE A MI LADO
16.47 RÍO BRAVO
19.20 EL GUERRERO ROJO
21.00 SOLDADO UNIVERSAL
22.54 CHRISTINE
TNT
08.12 RALPH, EL DEMOLEDOR
10.03 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE
AZKABAN
12.37 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO
14.22 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
16.09 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL
LIBRO DE LOS SECRETOS
18.33 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA VENGANZA
DE LAS SOBRAS
20.22 AVIONES
22.00 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE
DIOS
00.07 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN
01.42 PUEBLO CHICO, PISTOLA
UNIVERSAL CHANNEL
08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON
18, EPISODE 16
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18,SEASON
18, EPISODE 17
10.00 GRIMM, SEASON 1, EPISODE 7
11.00 HOUSE M.D., SEASON 5, EPISODE 7
12.00 CHICAGO P.D., SEASON 2, EPISODE 4
13.00 LUCIFER, SEASON 1, EPISODE 9
14.00 IDENTIDAD ESPECIAL
16.00 EL PODER DEL TAI CHI
18.00 TORTUGAS NINJA
20.00 LUCY
21.40 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ
23.25 CHICAGO P.D., SEASON 2, EPISODE 5
24.25 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON
18, EPISODE 16
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL INCIDENTE, SEASON 1, EPISODE 4
09.55 LOS LOCOS EFECTOS DEL DIVORCIO
11.50 A.I. INTELIGENCIA ARTIFICIAL
14.50 PARANOIA
17.00 HACIA RUTAS SALVAJES
20.00 ATRÁPAME SI PUEDES
23.05 SOLO UN SUEÑO
01.30 HACIA RUTAS SALVAJES
A DÓNDE IR
RESTO BAR PEDRO LEÓN
(PEDRO LEÓN GALLO Y SEBASTIÁN
ÁBALOS)
+HOY, CENA SHOW CON DAVID
ARGAÑARAZ “EL PROFE”, MARITO
ALEJANDRO Y LOS LEGENDARIOS.
EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD
+HOY, A LAS 21.30, SE PRESENTARÁ
GABRIEL LUNA Y AMIGOS.
INVITADOS: LA PESADA SANTIAGUEÑA.
MOON LIGHT
(EDMUNDO GÓMEZ 5870, Bº ISLAS
MALVINAS, FRENTE A CIRCUNVALACIÓN
SUR)
*HOY, DANIEL CARRIZO.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* HOY, DEL ESTERO, CLAUDIO
ACOSTA, LUCAS CÁCERES, RODRI
SALVATIERRA, LOS DEL CORAZÓN
Y LUCIANO GUZMÁN.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS
22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“DÍAS, VERSOS Y CANCIONES”
DE HORACIO PEÑALVA.
CINES
SUNSTAR
THOR RAGNAROK (3D):
COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
11/11 -14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:30
(Cast) 22:25 (subt) 01:05 (Subt)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+
13 AÑOS)
11/11 -12/11- 15:00 (Cast) 17:20 (Cast)
19:40 (Cast)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
11/11- 22:00 (Subt) 00:45 (Subt)
THOR RAGNAROK (2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
11/11 - 12/11-15:00 (Cast) 17:40 (Cast)
BARRY SEAL: SOLO EN
AMÉRICA (2D):
POLICIAL, ACCIÓN, COMEDIA (+ 13
AÑOS)
HOY- 20:15 (Subt)
EL SEDUCTOR (2D)
DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY-22:40 (Subt) 00:45 (Subt)
CONDORITO (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
12/11 - 13/11-15:00 (Cast) 17:00 (Cast)
ASESINATO EN EL EXPRESO
DE ORIENTE (2D)
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY - 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)
00:30 (Subt)
LA FAMILA MONSTER (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
11/11 - 12/11-14:20 (Cast) 16:25 (Cast)
18:30 (Cast)
JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA
(2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
HOY 20:40 (Cast) 22:45 (Subt) 00:50
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
ASESINATO EN EL EXPRESO
DE ORIENTE APTA 13 AÑOS
C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:30- 22:50 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
JIGSAW: EL JUEGO CONTINÚA
MAY 16 AÑOS C/ RESERVA
(compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 23:10 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
BARRY SEAL: SOLO EN
AMERICA APTA 13 AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 20:40 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
THOR: RAGNAROK MAY 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30- 22:40 (TODOS
LOS DIAS)
CAST. 3D 20:10 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA FAMILIA MONSTERS ATP
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:20- 18:30- (TODOS
LOS DÍAS)
CASTELLANO 2D 16:30- (SOLO DOMINGO)
Lunes, martes y miércoles $65
VENTA ANTICIPADA
LIGA DE LA JUSTICIA (castellano)
ESTRENO 16/11/2017
2D 17:30 - 22:30
3D 20:10