FÚNEBRES | 11 de Noviembre de 2017

FALLECIMIENTOS

11/11/2017

- Virginia Eulalia Roldán

- Raúl Enrique Nasif

- Gabriel Alejandro Luna Brizuela

- Tomás Martínez

- Ana Teresa Hetmaniuk (La Banda)

Sepelios Participaciones

LEDESMA DE GALVÁN, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Santiago López y su esposa Mónica García, sus hijos Vanesa y Santiago López García y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan por la resignación de su familia.

LEDESMA DE GALVÁN, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Silvia Margarita Abate y María Pía Abate participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Pío, María Cira y María Silvia en este momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

LOTO, JAVIER EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/17|. Amigas de su hija Analía del Valle, Nazarena, Lorena, María de los Ángeles, Karina, Rita y Claudia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUNA BRIZUELA, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Sus padres Cintia Brizuela y Adrián Luna, su hermana Milena, sus abuelos, tíos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Flores. Cobertura NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - TELEFONO 4219787.

LUNA BRIZUELA, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Sus padres Adrián Luna, Noemí Brizuela, su hermana Milena Luna Brizuela participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA BRIZUELA, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Su abuela Noemí Farías, sus tíos Jesús, Patricia, Alina y Raquel Brizuela y primos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA BRIZUELA, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Su tío Héctor Brizuela y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA BRIZUELA, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Tu temprana e inesperada partida, nos deja un inmenso dolor. Sus tíos y primos: Rosa Brizuela, Raúl, Agustín y Lautaro Cardozo; Karina, Titi, Pía, Exequiel, Facu, Vicky, Ana Paula, Armando y Nelly, Jime, Fabricio, Jazmín, Nahuel, Amira, Rodolfo, Wada, Juan Diego, Facundo y Gloria, Iara, Vicen participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA BRIZUELA, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Cuánto dolor nos dejas Gaby. Sus tíos abuelos: Roberto, Raúl, Héctor, Rosa Brizuela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA BRIZUELA, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Que el Señor y tu abuelo te reciban en su gloria. Nosotros lloraremos tu ausencia, buscaremos resignación y oraremos por tu paz y descanso eterno. Héctor O. Brizuela, Luciana Brizuela, Martín Brizuela y Liliana Rodríguez, acompañan a su familia en este profundo dolor.

LUNA BRIZUELA, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Los ángeles están de fiesta, ha llegado al cielo un alma vestida de colores. Jonathan Sack Regueira y Luciana Brizuela acompañan a su familia y elevan oraciones por el descanso eterno de su sobrino Gaby.

LUNA BRIZUELA, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Personal directivo, docentes, administrativos y alumnos de la E. T. Nº 3 Ing. Sgo Maradona, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este dificil momento.

MARTÍNEZ, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/17|. Su esposa Haida, sus hijos Olga, Benjamin, José, Mario, sus nietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de La Misericordia a las 11 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MARTÍNEZ, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/17|. Querido esposo, amigo, compañero de mi vida, dejaste un vacío inmenso en mi corazón, pero me consuela saber que estás bien y feliz por mí, porque tus hijos y nietos están junto a mí, a cada momento, todos juntos pensando en ti. Su esposa Aída Rodini y sus hijos Olga Isabel, Benjamín Marcelo y José María participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/17|. Papá, nos queda tu sonrisa dormida en el recuerdo y el corazón nos dice que no te olvidaremos. Será difícil no tenerte en nuestro lado, te fuiste dejando un vacío enorme en todos nosotros. Por siempre vivirás en el recuerdo de cada persona que te conoció. Su hijo José María Martínez, su hija política Noelia Boladeres, sus nietos José Daniel, Mateo Tomás, Santiago Benjamín y Santo Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento. Casa de duelo Belgrano y Alsina, sala velatoria.

MARTÍNEZ, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/17|. Papá, fuiste y serás un héroe para mí, no solo me diste la vida, también me enseñaste a vivir, a saber lo bueno y como lograr ser feliz. No pude tener mejor padre. Su hija Olga Isabel Martínez, su hijo político Ricardo Sonzogni y sus nietas María Noelia, Florencia y Sofía participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Concédele Señor el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Su esposa Chicha, sus hijos Puchi, Marita y Natalia, hijos políticos Lucia, Mauro y Maco, sus nietos Santiago, Nacho, Constanza, Martina, Augusto, Francisco y Valentín participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Su hermano Cachi, hna. pol. Claudia, sobrinos Daniel, Juan, Álvaro, Nicolás, Facundo y Vanesa, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Su hermano Hugo, su hermana politica Mary, sus sobrinos Daniela y Fernando, participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Señor recíbelo en tu reino y dale el descanso eterno. Su sobrino Enrique Gustavo Saad, su Sra. María José Díaz Choque, sus hijos Francisco y María del Rosario participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su prima Lely, sus hijos Mariela y Otto, sus hijos Machi y Maia, Enrique, María José y sus hijos Francisco y Rosario, Sergio y Josefina, sus hijos Yamil, Maria Emilia y María Pilar, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados. Sus primos Negrita y Paty, sobrinos Valeria, Paola, Rubén, Natalia y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Su hna. política Mirta Diaz de Nasif. Sus sobrinas Silvia, Cecilia, Nancy y Susana, sobrinos nietos Emilia y Agustin. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Su prima Mirta, sus hijos Tuky y Adriana Escolano y flias., participan con dolor esta triste partida y elevan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Marcelo Locascio, Ana Maria Villegas, sus hijos Gustavo, Marcelo y Anita Thomas y su nieta Guillermina, participan con dolor la partidsa de Raul y acompañan a Chicha y flia. por este doloroso momento. ruegan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. A Puchi; tus amigos del Teatro 25 de Mayo te acompañan en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. José Olivera, Carolina Obligado y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querido amigo Puchi. Ruegan una oración en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Raúl: la familia de Graciela y Carlos Bianchi, Pablo y familia, Martín y familia, Lucía y familia, Cecilia y familia. Amigos de siempre te despiden con dolor, hasta siempre... Amigo. Resignación y paz a su esposa e hijos y nietos en este difícil momento. Los abrazamos.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Familia Siragusa y Colomer participan su fallecimiento.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Hector Baraldo, Sonia Torri, sus hijos Luciana, Sacha y Martín participan su fallecimiento.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Miguel Ángel López, su esposa Clara Correa y sus hijas Cecilia, Rita y Melina López participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Miguel Ángel Llapur, Mariela Medina y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan en el pesar a su amigo Puchi. Elevan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Amigo Raúl: me quedo con los hermosos recuerdos de compartir y reírnos juntos todos los domingos en la mañana y acontecimientos que estábamos juntos. Estarás siempre en mi memoria. Tu amigo Chicho Pécora y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Mario Belarmino Álvarez y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Vicky, Mónica, Daniela, Eugenio, Alejandro, José y Sebastián, participan el fallecimiento del papá de nuestro amigo Puchy y acompañan a toda su flia., ruegan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. El Dpto. Relaciones Instituto Institucionales, participan el fallecimiento del papá de nuestro compañero de trabajo Puchy, Marita, Natalia y Chicha. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Señor ya está ante ti recíbelo en tu Reino. Ramón Fernández, Carolina Fulco, sus hijos Ramiro y Javier con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su amiga Dra. Gladys Diaz y flia., acompaña en este duro momento a Chicha e hijos en su dolor y ruegan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Sus amigos Víctor y Susana Jorge y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Virginia Muratore y flia., acompaña a sus amigos Puchi, Marita y Nati en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Dra. Ana Corbalán de Collado Miralles con sus hijos Gabriela, Eliana, Melina, Ana, Amelia y Santiago Collado Miralles y sus respectivas flias., acompañan a Santiago y Martina Nasif Collado por el fallecimiento de su abuelo paterno.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Bienaventurados los que sufren porque ellos verán a Dios. Acompañan a su flia. en su dolor, Dra. Marta Gómez y Natalia Gómez. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados. Planes Especiales, participa el fallecimiento del padre de su jefa Raquel Nasif. Elevan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Jonathan Sack Regueira y Luciana Brizuela, acompañan a su amigo Puchi Nasif y flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Elena Santillán Krasteff y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Daniel Rodríguez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Los compañeros de sus hijos Puchi, Marita y Natalia del Área de Serv. Social IOSEP; Dptos. Adm. y Serv. Complementario, turismo, Prev. y Prom. de la salud social, complejo deportivo, materno Infantil, y peluqueria, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Señor tu hijo ya está ante ti, haz que brille para el la luz eterna. Participan y acompañan en el dolor a familia, compañeros de la secretaria privada IOSEP; Gringa, Alfredo, Ricardo, Paola, Rocio, Nancy (consejo gremial ) Pastor, Javier, Licia y Rosa.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Zulma Montenegro, Maria Eugenia Hoyos y flia, María Belén Hoyos y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a la flia. en tan doloroso momento rogando por tu eterno descanso.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch; gerente general, CPN Graciela Muratore de Corona; miembros del consejo gremial, síndico, gerentes de áreas, asesores legales y de presidencia, personal administrativo y de maestranza de Casa Central participan el fallecimiento del padre de nuestros compañeros Puchi, Marita y Natalia.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Lic. Lucía Sosa, su hija Luisina Zárate y demás familiares participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Carlos Sosa y familia, CPN Rosa Mercedes Sosa y familia y Nilda Victoria Martín y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Carlos Areal, su esposa María Rosa Hazam, sus hijos: Juan Pablo, Eugenia, Carlitos y Laura, y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia es este difícil momento.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. "Dale Señor el descanso eterno, que brille para él la Luz que no tiene fin". Julio Madroñero y familia participan el fallecimiento de su amigo Puchi. Ruegan oraciones para su alma.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Adriana Peralta, Tano Storniolo y flia., acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Con profunda congoja participa el fallecimiento de su primo Raúl; Fernando Nasif, Cristina Cruz y Mili, ruegan oraciones en su querida memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Dr. Alberto Paz y Lic. Alejandra Auad, acompañan a sus amigos Chicha, Puchi y Marita en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. A ti Señor elevo mi alma, a ti mi Dios y Señor. Kuky Barrientos y Marisa Ávila, sus hijos Silvia y Diego Barrientos, Silvia Camiletti, Matías, Luján y Justina Barrientos Camiletti participan y acompañan a su querida familia.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Adiana Calvo, Adriana Barrionuevo, Anita Villegas, Calita Abdala, Lolita Monti, Marisa Avila, Maria Cristina Macarol,. Carolina Fulco, Mirta Cinzano, Estela gomez, Estela Khairallah, Adriana Miranda, Teodora Falcione, , Sylvia Monti, Alba Altamiranda, Maria Teresa Farias y Enrique Cuello, participan y acompañan a su querida familia. en su dolor.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Juan Martinetti Chaud y flia., participa con dolor el fallecimiento del Suegro de su amigo Mauro Paz. Elevan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Gabriel Jiménez y flia., participa con dolor el fallecimiento del suegro de su amigo Mauro Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Las amigas de su hija Marita, Verónica Di Piazza, Cecilia Fernandez, Lidia Alcorta, Eugenia Teves y Cecilia López participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Lolita Abdala y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento acompañando a la familia en tan doloroso momento y rogando por su eterno descanso y para su familia una cristiana resignación.

ROLDÁN, VIRGINIA EULALIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Su hijo Tito Gerez y esposa Ana María, sus nietos Esteban, Andrés y Jorge Gerez participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

ROLDÁN, VIRGINIA EULALIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Su nieto Andrés Gerez y esposa Angie Vienna, su bisnieto Casiano Jeremías Gerez y Mirta Serpa participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

ROLDÁN, VIRGINIA EULALIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Su nieto Jorge Gerez, su esposa Andrea Ramírez, sus bisnietos Jorge Tiziano y María Emilia Gerez participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

ROLDÁN, VIRGINIA EULALIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Su nieto Esteban Gerez, su esposa Yesica Gomez y su bisnieta Alina Gerez participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

ROLDÁN, VIRGINIA EULALIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Walter Ozán y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus compañera Lucia y Liliana Gerez, Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, VIRGINIA EULALIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Las compañeras trabajo de su hija Lucy del Serv. de Estadísticas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, VIRGINIA EULALIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Sus amigos Pinky, Ramón, Sebastián, Mariana, Gabriel y Delfina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE MOLINA JARAMILLO, ALICIA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/17 en Foz de Iguazú|. Dalmira T. Ardiles y sus hijos María Cecilia, María Rosa y Emilio Ribera participan su fallecimiento y acompañan a este difícil momento a su hijo Emanuel. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE MOLINA JARAMILLO, ALICIA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/17 en Foz de Iguazú|. Mirta Graciela López Ardiles y sus hijos Facundo y Belén participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Emanuel, en este triste momento.

SÁNCHEZ DE MOLINA JARAMILLO, ALICIA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/17 en Foz de Iguazú|. Lucrecia Inés López Ardiles participa su fallecimiento y acompaña en el dolor de su hijo Emanuel. Ruega oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

CABALLERO DE BILLORDO, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/12|. Hoy se cumple un año más que no estás con nosotros, cinco ya, pero lo sentimos como si fuera ayer, sentimos tu presencia, mujer luchadora, como fuiste siempre con tus hijos, dando siempre ese aliento, dejen todo para Dios. Gracias Dios, por esa madre, que nos diste. Gracias Señor. Sus hijos, Carmen, Miguel, Hugo y Héctor Fernando invitan a la misa en su memoria; en el Santuario Santa Rita, hoy a las 20. Rogamos oraciones.

KAIRUZ, FELIPE (Pipa) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/07|. Tu esposa Melva López, tus hijos Silvia y Daniel Elías, Tota y Raul Luna, tus nietos Florencia, Belén y Felipe que siempre te recuerdan con amor, harán oficiar una misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano por su eterno descanso, al cumplirse diez años de su desaparición física.

LUNA IBÁÑEZ, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Su esposa Sara del Valle Abdón, su hijo Raúl Luna Abdón, su hija política Tota Kairuz y sus nietos Andrea, Sarita y Felipe invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José del barrio Belgrano, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento.

SANGUEDOLCE, SALVADOR ANTONIO (Tano - Turi) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/14|. Padre y compañero de nuestra vida te adelantaste, ya no estás en la tierra, pero estas en nuesto corazon. Te queremos, te extrañamos, en todo momento estas presente, papá. Descansa, ya es tu momento de descanso Su esposa Magui, sus hijos Sergio y Florencia invita a la misa hoy a las 20,30 en Catedral Basilica. Ruegan por su eterno descanso.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





HETMANIUK, ANA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/17|. Su esposo, sus 4 hijos, h. pol. sobrinos y sobrinas part. su fallec. Sus restos serán inhumados en el cem. La Misericordia. Casa de duelo av. Belgrano 532 sala nº 1. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

RODRÍGUEZ DE CARABAJAL, RAMONA (Alela) (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/13|. Un día como hoy estamos reunidos para celebrar "Tu Cumple". Y hoy miro al cielo buscando la estrella más brillante para saludarte..."Feliz Cumple madre querida". Aquí estoy por vos, guiame una vez más. Mamita te extraño, aunque mis ojos no te puedan ver, ni mis manos tocar, se que estás conmigo. Pido a Dios, ilumine tu camino y te sostenga en la palma de su mano hasta el día en que de nuevo nos veamos. Te queremos. Tu hija Chela y Adrián, tus queridos nietos Nena y Julio; Ariel y Mady, Gaby, Yanina y bisnietos Matías, Jimena, Gonzalo, Brisa, Santino, Valentín, Tadheo, Xavier y Samuel.





Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

GÓMEZ GALVÁN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17 en Bs. As|. Sus hermanos Nilda, Juana, Julia, Norma, Lilia, Walter, Ramón, Renée Elizabeth Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

CABRERA DE LLUGDAR, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/01|. Hace 16 años que partiste al reino celestial y tu ausencia se siente más que el primer día que nos dejaste. Tu esposo, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares la recuerdan y elevan plegarias en su memoria. Laprida. Choya.