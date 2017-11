Matías Kranevitter reconoció que fue clave la continuidad que tiene en Zenit

11/11/2017 -

Matías Kranevitter, mediocampista del Zenit de San Petersburgo y del Seleccionado argentino que hoy jugará un amistoso ante su par de Rusia, señaló ayer que su continuidad en el club le permitió volver a la Selección, con la que quiere "aprovechar cada oportunidad".

Luego de recuperar juego en el fútbol ruso, después de haber jugado poco en Atlético de Madrid y Sevilla, Kranevitter afirmó que "la continuidad que tengo en el Zenit me permitió regresar al seleccionado, en España no me tocó jugar. Venir a Rusia fue un desafío grande, pero yo buscaba eso, tener continuidad".

"Quiero integrarme al grupo en el seleccionado y aprovechar cada oportunidad que tenga para vestir esta camiseta", expresó el tucumano, de 24 años, en declaraciones a TyC Sports.

El ex mediocampista de River agradeció los elogios de Rodolfo D’Onofrio, presidente del club de Núñez, quien hace unos días dijo que Kranevitter había sido "el emblema de su gestión".

"Agradezco mucho al club lo que me dio y también a D’Onofrio sus elogios. Me fui con la mejor relación y siempre digo que en algún momento volveré", manifestó Kranevitter. Y aclaró que no pudo ver el último Superclásico debido a que estaban viajando luego de un partido de la Liga rusa, pero que igual debió soportar las bromas de Leandro Paredes (ex Boca), uno de sus compañeros junto a Sebastián Driussi, Emiliano Rigoni y Emanuel Mammana.

Rigoni, por su parte, sostuvo que "estar en la Selección es una felicidad enorme. Para un argentino es lo máximo. Estoy tranquilo y feliz por esta nueva chance". El cordobés de Colonia Caroya había estado en la última doble fecha de Eliminatorias ante Perú y Ecuador, y fue convocado nuevamente para los amistosos ante Rusia y Nigeria.