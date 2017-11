Secuestran y despojan de $35.000 y otros bienes al diputado Tomás Chamorro

Fotos PROCESO Chamorro dijo que fue abandonado por los tres asaltantes a la vera de la ruta 9. La Fiscalía trabaja en la causa.

11/11/2017 -

Tres delincuentes huyeron llevándose $35.000, reloj, celular y anillos de oro, tras secuestrar casi media hora al diputado provincial Tomás Chamorro y amenazarlo de muerte.

Allí se sintetiza la investigación que impulsa la fiscal Aída Farrán Serlé, tras escuchar al damnificado.

De acuerdo con lo relatado por la víctima, la noche del jueves había estado con amigos en el Jockey Club, desde donde se trasladaron a cenar al Hotel Carlos V.

Pasada la medianoche se marchó con varios amigos. El grupo había ascendido al coche de Chamorro y éste se encargó de dejar a todos los amigos en sus domicilios particulares.

Sorpresa a domicilio

Cuando el coche arribó a calle Mitre, al descender Chamorro en su casa fue encañonado por tres desconocidos. Estos le colocaron en la cabeza una pistola. Lo subieron al asiento trasero y enfilaron por Libertad, hacia el oeste.

Los malvivientes tomaron por ruta 9, avanzaron hacia San Marcos y lo abandonaron casi 20 kilómetros más adelante, en dirección a Las Termas.

Antes lo despojaron de $35.000, un anillo de oro, celular, documentos personales y otros bienes.

Satisfechos con el botín, descendieron al legislador y lo abandonaron en la oscuridad. "Cuando me bajaron del auto, me dijeron que allí me iban a pegar un tiro en la cabeza, fue un momento horrible", reveló Chamorro a EL LIBERAL.

La víctima esperó lo peor, pero enseguida los delincuentes emprendieron la huida. El diputado, entonces comenzó a caminar al costado de la ruta e hizo señas a un automovilista, pero sin éxito.

De todos modos, el conductor avanzó y alertó a la policía en un puesto de control sobre un desconocido que hacía dedo, agregó un vocero cercano a la investigación.

Partió un patrullero y encontró a Chamorro cansado y con frío en la ruta.

Una hora después, la Fiscalía puso en marcha la investigación, pero sospechando que los maleantes ya habrían dejado territorio santiagueño.

Posteriormente, el legislador fue asistido por un médico, quien habría corroborado que no sufrió violencia, pero sí se encontraba sufriendo un shock nervioso. Ya calmado, la policía escuchó su testimonio y después la víctima colaboró en la confección de tres foto fit tentativos de los asaltantes y secuestradores.