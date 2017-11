Hacia los problemas que afrontan los países que se desarrollan

11/11/2017 -

Resulta particularmente difícil describir la compleja situación macroeconómica de nuestro país. Más aún en estos tiempos de "post verdades". Desequilibrios simultáneos en las cuentas públicas, en el comercio exterior y en los mercados del trabajo y de los capitales, entre otros, conformaban hace solo 2 años un grave panorama. La situación fue mitigada por una renovada capacidad de crédito externo, derivada de una rápida resolución de la cesación de los pagos de la deuda pública en la que estábamos inmovilizados, con inflación creciente y sin crecimiento económico, desde hace más de 5 años; de la recuperación de la credibilidad de las estadísticas oficiales y de la gradual apertura, política y comercial, hacia el mundo desarrollado, entre otras medidas tomadas por el gobierno nacional, dirigidas hacia una gradual normalidad del país. Ello nos abre la posibilidad de una nueva "ventana de oportunidad" para encaminarnos por un sendero de desarrollo sustentable, refrendada por los recientes resultados electorales, pero probablemente solo válida, en términos políticos y técnicos, para los próximos 2 o 3 años. Resulta altamente riesgoso sostener por más tiempo el actual nivel de desequilibrio fiscal. La presión fiscal nacional, provincial y de los municipios alcanza al 34% del PIB, 12 puntos más que el actual promedio de Latinoamérica: 22% del PIB, valor en el que Argentina también estaba ubicada hace sólo poco más de una década. Pero, el gasto público nacional, provincial y de los municipios supera al 40% del PIB, generándose así un déficit fiscal total de más del -6% del PIB. En pos del necesario equilibrio fiscal, es imposible actuar vía el incremento de la presión tributaria pues ello solo aumentaría la ya muy elevada evasión y directamente paralizaría a la actividad económica. Tampoco se trata solamente de reducir el excesivo gasto público, más precisamente el "gasto político" oculto en el que no produce más y mejores bienes y servicios públicos, sino que resulta imprescindible también transformar los ingresos públicos; pues casi la mitad del mismo: alrededor de un 15% del PIB, lo sustentan los impuestos que distorsionan la economía privada, se cobran varias veces a lo largo de los procesos productivos, penalizando la productividad, la inversión y la creación del empleo sustentable en el largo plazo. No sería una solución consistente con el genuino desarrollo del país, alcanzar el equilibrio fiscal con esta muy nociva porción de la recaudación pública, compuesto por el impuesto a los ingresos brutos provinciales y por los gravámenes municipales similares, por los tributos que gravan al comercio exterior e interior, por los que se aplican sobre los créditos y los débitos bancarios, por los de sellos, de origen colonial, e incluso por los impuestos "ocultos", como la inflación y la corrupción. Todos ellos configuran un pésimo sistema impositivo de escasa eficiencia y de muy baja equidad. El resultado es una inversión pública y privada de solamente el 15% del PIB, apenas suficiente para mantener un mismo stock de capital productivo, con una población que crece al +1% neto cada año. Así, estamos ante un triple problema simultáneo: 1) una muy baja eficiencia económica y social de la inversión pública, pues gastamos mucho más de lo que deberíamos, para el resultado que obtenemos en términos de la cantidad y la calidad de los bienes y los servicios públicos que producimos, 2) un pésimo financiamiento público, con muy escasa equidad y 3) no alcanzar nunca el equilibrio de las cuentas públicas, finalizando periódicamente en abruptas crisis de inflación interna o de balanza de pagos externos. El efecto más penosamente contundente resulta la evolución de la pobreza argentina durante los últimos 40 años. En el año 1977 era del 5% de la población y actualmente es levemente inferior al 30%, marcando un destino de pobreza creciente y de subdesarrollo relativo crónico. Los tiempos de las posibilidades de los shock de cambios ya los agotamos a todos. Las restricciones del sistema político y la necesidad del mantenimiento del poder cívico para liderar la transformación que en nuestro país significa dirigirnos hacia una "normalidad", marcan la necesidad de una propuesta de un cambio gradual en múltiples direcciones: la de posibilitar el crecimiento de la economía real a una tasa anual del orden del +3% durante al menos un lustro continuo, ampliando la base tributaria, disminuyendo la presión fiscal y mejorando la calidad del gasto público y la de, simultáneamente, ir hacia un sistema tributario homólogo al del mundo que progresa. Solo podemos optar por la clase de los problemas que deseamos enfrentar: las graves crisis periódicas de siempre o los problemas que afrontan los países que se desarrollan.