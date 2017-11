El furioso comentario de "Florencia Estrella" por los dichos machistas de Iúdica

Fotos Violeta no se calló.

Mariano Iúdica generó revuelo en las redes sociales, a partir de fuertes declaraciones en televisión, en las cuales aseguró que quienes inventaron que no hay que decirles piropos a las mujeres, son las feas, para emparejar para abajo.

En Polémica en el Bar, el humorista manifestó: "Después viene el grupo de las feas, las que implementaron que no hay que decir piropos. No son las lindas las que no quieren, son las feas”, disparó Iúdica, sin filtro, y sin lograr el consenso de sus compañeros. Ante los cuestionamientos de sus compañeros, no reculó y sostuvo su postura. "Viene una fea y le dice a la linda, 'yo te defiendo, hagamos que no te digan piropos'. No... ¡A vos no te dicen por fea! Empareja para abajo".

Sus dichos indignaron a la actriz Violeta Urtizberea, quien no dudó en expresarse en las redes sociales. ¿Qué dijo? Algo breve, pero contundente: "¿Las feas? ¿Las lindas? ¡Qué estúpido!", escribió al mejor estilo "Florencia Estrella".

En las redes, ella recibió cientos de mensajes de apoyo y celebrando su sinceridad.

Mariano Iúdica ayer en Polémica en el Bar. Es atroz lo de este tipo pic.twitter.com/QOjBpWNRLr — Jon Heguier (@JonHeguier) 9 de noviembre de 2017