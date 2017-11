Estremecedor relató de Hernán Piquín en Showmatch: "No puedo bailar"

Hoy 08:20 -

A raíz del violento episodio que sufrió Hernán Piquín, quien fue asaltado el miércoles por al menos cinco delincuentes, y debido a una lesión en el coxis, el bailarín tenía muchas chances de dejar "Bailando 2017". Sin embargo, el coreógrafo estuvo presente en la sentencia del viernes y dejó abierta la posibilidad de seguir.

Marcelo Tinelli quiso indagar como había sido el violento intento de asalto que sufrió. Fue allí que, totalmente angustiado, Piquín relató el dramático momento que le tocó vivir.

"Antes que nada, agradecerte por el mensaje que me mandaste. Cuando volví a casa después de cenar, me pareció raro que entré al barrio y el que me abrió el portón yo no lo conocía. Fue una señal", empezó diciendo.

"Ahí vi que tres personas agazapadas me empiezan a perseguir. Yo me desesperé y empecé a los gritos desde el auto. Ahí le digo a una vecina que llame a la policía", aseguró. Y luego, quebrado en llanto completó: "En ese momento, hubo un disparo que pegó en el auto... y después me dispararon 10 u 11 veces más...".

Según lo que trascendió, al menos eran cinco los delincuentes que sorprendieron al bailarín en la portería del barrio privado donde vive, en Pilar. "Después de oir los disparos choqué y yo me había sacado el cinturón de seguridad porque pensaba tirarme del auto para seguir corriendo. Pero ahí es cuando choqué el auto y me lastimo...", dijo.

Más allá del hecho traumático que padeció, Piquín sufrió un golpe en el coxis que le impedirá bailar por varias semanas. Aunque logró escapar en su automóvil y resultó ileso, fue atacado a tiros y el vehículo cayó en una zanja.

Todavía traumado por el violento episodio, Piquín admitió: "Por suerte no se me encapsuló el ematoma. Fueron 12 disparos a mí. Me querían matar. Estoy acá de pedo".

Por último, Tinelli le dejó en claro a Hernán que no tiene obligación de continuar en el certámen. Y ahí, el bailarín aprovechó para aclarar: "No hablé nunca de renuncia, así que hablan al pedo. Yo nunca llamé para renunciar. Apenas pasó esto, me llamaron el Chato y Hoppe y les dije que no puedo bailar ni sentarme".

El conductor de ShowMatch entendió la situación e informó: "Nuestra decisión es poner a Facundo Mazzei en lugar tuyo, pero la idea es esperar a que te recuperes. Queremos que sigas con nosotros".