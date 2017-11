La encerró y la amenazó con publicar fotos pornos si no volvía con él

Hoy 10:01 -

El hecho fue denunciado por una mujer de 30 años, quien en horas de la madrugada de este sábado vivió momentos de suma tensión en su propia casa, cuando su ex pareja no la dejaba salir de una habitación.

Según fuentes policiales consultadas, la mujer identificada como G.E.M, se encontraba en su casa del barrio Santa Lucia Ampliación y cerca de las 0.30 llegó su ex pareja identificado como P.R.P, el mismo se encontraba totalmente alterado.

La misma fuente indicó que, él muchacho la tomó del brazo diciéndole que quería reanudar la relación, por lo que la mujer no accedió a tal pedido e incluso el hombre la encerró en una habitación de la casa y amenazaba con no dejarla salir si no cambiaba de parecer.

Trascendió que, el despechado hombre amenazó con publicar fotos pornos en las redes sociales si no volvía con él.

En el hecho intervino personal policial de la Seccional Décima, quienes investigan con profundidad los por menores del caso.