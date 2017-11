Acusan a ex presidente de la FIFA de tocarle la cola a una sensual arquera

Hoy 11:42 -

Hope Solo es una futbolista estadounidense que ganó dos medallas de oro olímpicas con su selección. Desde el 2000 que es la arquera del equipo y tiene mucha presencia mediática. Por ejemplo, participó en programas televisivos y hasta realizó el Body Issue de ESPN, en el que posó desnuda para la revista de la cadena de deportes. En una entrevista al diario Tribuna Expresso hizo una fuerte revelación contra Joseph Blatter. Se refirió a un episodio que ocurrió en 2013, durante la entrega del Balón de Oro.

"Me tocó el culo. Sí, me agarró el trasero. ¿Puedo hablar de eso?", dijo mientras miraba a su jefa de prensa. "Fue en la gala del Balón de Oro. Sucedió antes de subir al escenario... Ya lo asumí", aseguró. Hope le entregó el premio a su compatriota Abby Wambach.

"Hablé directamente con gente cuando pasaron cosas como ésta. En otras ocasiones, por ejemplo, les dije a mis compañeras: '¡Ni se les ocurra tocarme, no lo hagan!'. Eso ha sido así en los baños, en los vestuarios... Siempre hablé con las personas implicadas. En el caso de Blatter, yo iba para el escenario, con los nervios propios de la presentación... ¡Era la presentación del Balón de Oro! Después de este incidente no lo vi y eso fue malo. No pude decirle directamente: '¡Nunca jamás me toqués!'. Así es como siempre manejé este tipo de cosas, directamente", agregó Solo.

Tribuna Expresso contactó al jefe de prensa de Blatter, quien sólo manifestó que la revelación de Hope era "ridícula".

El suizo dejó la presidencia de la FIFA en 2015 y está suspendido para ejercer cargos por un pago irregular a Michel Platini, ex titular de la UEFA, quien también fue separado de toda función por esa acción.