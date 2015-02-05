CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Noviembre 2017

A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ

12/11/2017 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

10.15 KALLY’S MASHUP

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

17.00 CINE. UN PAPÁ GENIAL

18.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

(CONTINUACIÓN)

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 SUSANA GIMÉNEZ

00.00 MTV CANIGGIA LIBRE

01.00 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.30 CUALQUIERA PUEDE BAILAR

15.00 MAURO LA PURA VERDAD

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

CANAL 9

13.00 LOCOS POR EL FÚTBOL

15.00 ALERTA COBRA

16.00 CÁMARA LOCA

17.00 LA ROSA DE GUADALUPE

18.00 IMPLACABLES


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.00 LOCOS POR EL CAMPO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 MEGAESTRUCTURAS

19.00 EL BUSCADOR EN RED


EL TRECE

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.00 LO MEJOR DE LA FAMILIA

22.00 PERIODISMO PARA TODOS


CANAL14

12.30 TELÓN ABIERTO

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 BÁSQUET POR EL 14: HURACÁN

VS. COLÓN (F)

18.30 PLANETA OCÉANO

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

21.00 EL MATADERO

21.30 LOS OJOS DE IVANA

22.00 PASA EN SANTIAGO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

23.00 EL CLÁSICO: MITRE VS.

JUVENTUD UNIDA (G)


CANAL 4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV


PELÍCULAS

CINEMAX

07.12 SALVANDO MI MAÑANA - PARTE 03

07.40 FESTIVAL DE CINE DE GRAMADO 2017

08.06 LOS CAMPEONES

10.07 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

10.22 BABE, EL CERDITO EN LA CIUDAD

12.11 LOCOS POR LAS NUECES

13.51 SUPERHÉROES DC LEGO - LIGA DE LA

JUSTICIA. ATAQUE DE LA LEGIÓN DEL MAL

15.26 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2

17.41 EL SEXTO SENTIDO

19.44 SOLO PARA PAREJAS

22.00 ENAMORÁNDOME DE MI EX

TCM

06.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.08 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

8)

08.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

8)

09.16 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.08 LA PANTERA ROSA

10.28 RÍO BRAVO

13.03 EL GUERRERO ROJO

14.41 CUESTIÓN DE HONOR

17.20 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES

19.17 D-TOX

21.00 CHRISTINE

23.05 EL ANSIA

TNT

06.15 RALPH, EL DEMOLEDOR

08.02 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO -

EL LIBRO DE LOS SECRETOS

10.26 WALL-E

12.14 AVIONES

13.54 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA

VENGANZA DE LAS SOBRAS

15.38 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE

DIOS

17.50 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE

LA MUERTE. PARTE 2

20.07 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

23.59 EL MAESTRO

00.59 PUEBLO CHICO, PISTOLA GRANDE

UNIVERSAL CHANNEL

08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON

18, EPISODE 18

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON

18, EPISODE 19

10.00 GRIMM, SEASON 1, EPISODE 8

11.00 HOUSE M.D.

12.00 MACGYVER

15.50 IT TAKES A KILLER, SEASON 1, EPISODE

15

16.20 TORTUGAS NINJA

18.20 LUCY

20.00 TEMPLE DE ACERO

22.10 LOS VIGILANTES

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL PARTIDO

10.45 VERANO DE SUEÑOS

12.25 EL CANDADO DEL AMOR

14.20 CHOCOLATE

16.55 ATRÁPAME SI PUEDES

20.00 FORREST GUMP

23.05 RESCATANDO AL SOLDADO RYAN

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ HOY A LAS 20.30, FESTIVAL

ACADÉMICO 2017 DEL ESTUDIO

DE DANZAS “PERFUME DE CARNAVAL”.

+ EL 19, A LAS 20, SE PRESENTARÁ

LA CANTANTE ÁNGELA LEIVA.

+EL 23, A LAS 22, THE BEATS,

CON SU TRIBUTO A THE BEATLES.

CINE RENZI

(LA BANDA)

+SÁBADO 18, A LAS 21.30, LA

BRUJA SALGUERO PRESENTARÁ

SU NUEVO DISCO “NORTE”.

CASA DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

+SÁBADO 18, A LAS 22, ASTILLA

ROCK OFRECERÁ UN HOMENAJE

A GUSTAVO CERATI

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS

22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“DÍAS, VERSOS Y CANCIONES”

DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS:

FREDDY VIDAL, ÁNGELES

ASENSIO Y DÚO OBLIVION.


CINES

SUNSTAR

THOR RAGNAROK (3D):

COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

12/11 -14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:30

(Cast) 22:25 (Subt)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+

13 AÑOS)

12/11- 15:00 (Cast) 17:20 (Cast) 19:40

(Cast)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

12/11- 15/11 - 22:00 (Subt)

THOR RAGNAROK (2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

12/11-15:00 (Cast) 17:40 (Cast)

BARRY SEAL: SOLO EN

AMÉRICA (2D):

POLICIAL, ACCIÓN, COMEDIA (+ 13

AÑOS)

HOY- 20:15 (Subt)

EL SEDUCTOR (2D)

DRAMA (+ 16 AÑOS)

12/11- 15/11 - 22:40 (Subt)

CONDORITO (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

12/11 - 13/11-15:00 (Cast) 17:00 (Cast)

ASESINATO EN EL EXPRESO

DE ORIENTE (2D)

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

12/11 -15/11 -19:00 (Cast) 22:00 (Subt)

LA FAMILA MONSTER (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

12/11-14:20 (Cast) 16:25 (Cast) 18:30

(Cast)

JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA

(2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

12/11 -15/11 - 20:40 (Cast) 22:45

(Subt)


HÍPER LIBERTAD

ASESINATO EN EL EXPRESO

DE ORIENTE APTA 13 AÑOS

C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:30- 22:50 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

JIGSAW: EL JUEGO CONTINÚA

MAY 16 AÑOS C/ RESERVA

(compañía de un adulto)

CASTELL. 2D 23:10 (Todos los dìas)

Lunes, martes y miércoles $65

BARRY SEAL: SOLO EN

AMERICA APTA 13 A C/RESERVA

CASTELLANO 2D 20:40 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

THOR: RAGNAROK MAY 13

AÑOS CASTELL. 2D 17:30- 22:40

(Todos los días)

CASTELL. 3D 20:10 (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

LA FAMILIA MONSTER ATP

ESTRENO CASTELLANO 2D 17:20-

18:30- (TODOS LOS DÍAS)

CASTELL. 2D 16:30- (Sólo Dom.)

Lunes, martes y miércoles $65

VENTA ANTICIPADA

LIGA DE LA JUSTICIA (castell.)

ESTRENO 16/11/2017 2D 17:30 -

22:30 3D 20:10

 
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