CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Noviembre 2017
A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ
Por El Liberal
12/11/2017 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
10.15 KALLY’S MASHUP
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
17.00 CINE. UN PAPÁ GENIAL
18.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
(CONTINUACIÓN)
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 SUSANA GIMÉNEZ
00.00 MTV CANIGGIA LIBRE
01.00 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.30 CUALQUIERA PUEDE BAILAR
15.00 MAURO LA PURA VERDAD
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
CANAL 9
13.00 LOCOS POR EL FÚTBOL
15.00 ALERTA COBRA
16.00 CÁMARA LOCA
17.00 LA ROSA DE GUADALUPE
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.00 LOCOS POR EL CAMPO
17.00 LOS 7 LOCOS
18.00 MEGAESTRUCTURAS
19.00 EL BUSCADOR EN RED
EL TRECE
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.00 LO MEJOR DE LA FAMILIA
22.00 PERIODISMO PARA TODOS
CANAL14
12.30 TELÓN ABIERTO
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 BÁSQUET POR EL 14: HURACÁN
VS. COLÓN (F)
18.30 PLANETA OCÉANO
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO
21.00 EL MATADERO
21.30 LOS OJOS DE IVANA
22.00 PASA EN SANTIAGO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
23.00 EL CLÁSICO: MITRE VS.
JUVENTUD UNIDA (G)
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
PELÍCULAS
CINEMAX
07.12 SALVANDO MI MAÑANA - PARTE 03
07.40 FESTIVAL DE CINE DE GRAMADO 2017
08.06 LOS CAMPEONES
10.07 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
10.22 BABE, EL CERDITO EN LA CIUDAD
12.11 LOCOS POR LAS NUECES
13.51 SUPERHÉROES DC LEGO - LIGA DE LA
JUSTICIA. ATAQUE DE LA LEGIÓN DEL MAL
15.26 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2
17.41 EL SEXTO SENTIDO
19.44 SOLO PARA PAREJAS
22.00 ENAMORÁNDOME DE MI EX
TCM
06.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
07.08 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
8)
08.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
8)
09.16 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
09.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
10.08 LA PANTERA ROSA
10.28 RÍO BRAVO
13.03 EL GUERRERO ROJO
14.41 CUESTIÓN DE HONOR
17.20 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES
19.17 D-TOX
21.00 CHRISTINE
23.05 EL ANSIA
TNT
06.15 RALPH, EL DEMOLEDOR
08.02 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO -
EL LIBRO DE LOS SECRETOS
10.26 WALL-E
12.14 AVIONES
13.54 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA
VENGANZA DE LAS SOBRAS
15.38 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE
DIOS
17.50 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE
LA MUERTE. PARTE 2
20.07 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
23.59 EL MAESTRO
00.59 PUEBLO CHICO, PISTOLA GRANDE
UNIVERSAL CHANNEL
08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON
18, EPISODE 18
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON
18, EPISODE 19
10.00 GRIMM, SEASON 1, EPISODE 8
11.00 HOUSE M.D.
12.00 MACGYVER
15.50 IT TAKES A KILLER, SEASON 1, EPISODE
15
16.20 TORTUGAS NINJA
18.20 LUCY
20.00 TEMPLE DE ACERO
22.10 LOS VIGILANTES
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL PARTIDO
10.45 VERANO DE SUEÑOS
12.25 EL CANDADO DEL AMOR
14.20 CHOCOLATE
16.55 ATRÁPAME SI PUEDES
20.00 FORREST GUMP
23.05 RESCATANDO AL SOLDADO RYAN
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ HOY A LAS 20.30, FESTIVAL
ACADÉMICO 2017 DEL ESTUDIO
DE DANZAS “PERFUME DE CARNAVAL”.
+ EL 19, A LAS 20, SE PRESENTARÁ
LA CANTANTE ÁNGELA LEIVA.
+EL 23, A LAS 22, THE BEATS,
CON SU TRIBUTO A THE BEATLES.
CINE RENZI
(LA BANDA)
+SÁBADO 18, A LAS 21.30, LA
BRUJA SALGUERO PRESENTARÁ
SU NUEVO DISCO “NORTE”.
CASA DEL BICENTENARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
+SÁBADO 18, A LAS 22, ASTILLA
ROCK OFRECERÁ UN HOMENAJE
A GUSTAVO CERATI
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS
22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“DÍAS, VERSOS Y CANCIONES”
DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS:
FREDDY VIDAL, ÁNGELES
ASENSIO Y DÚO OBLIVION.
CINES
SUNSTAR
THOR RAGNAROK (3D):
COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
12/11 -14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:30
(Cast) 22:25 (Subt)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+
13 AÑOS)
12/11- 15:00 (Cast) 17:20 (Cast) 19:40
(Cast)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
12/11- 15/11 - 22:00 (Subt)
THOR RAGNAROK (2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
12/11-15:00 (Cast) 17:40 (Cast)
BARRY SEAL: SOLO EN
AMÉRICA (2D):
POLICIAL, ACCIÓN, COMEDIA (+ 13
AÑOS)
HOY- 20:15 (Subt)
EL SEDUCTOR (2D)
DRAMA (+ 16 AÑOS)
12/11- 15/11 - 22:40 (Subt)
CONDORITO (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
12/11 - 13/11-15:00 (Cast) 17:00 (Cast)
ASESINATO EN EL EXPRESO
DE ORIENTE (2D)
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
12/11 -15/11 -19:00 (Cast) 22:00 (Subt)
LA FAMILA MONSTER (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
12/11-14:20 (Cast) 16:25 (Cast) 18:30
(Cast)
JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA
(2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
12/11 -15/11 - 20:40 (Cast) 22:45
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
ASESINATO EN EL EXPRESO
DE ORIENTE APTA 13 AÑOS
C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:30- 22:50 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
JIGSAW: EL JUEGO CONTINÚA
MAY 16 AÑOS C/ RESERVA
(compañía de un adulto)
CASTELL. 2D 23:10 (Todos los dìas)
Lunes, martes y miércoles $65
BARRY SEAL: SOLO EN
AMERICA APTA 13 A C/RESERVA
CASTELLANO 2D 20:40 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
THOR: RAGNAROK MAY 13
AÑOS CASTELL. 2D 17:30- 22:40
(Todos los días)
CASTELL. 3D 20:10 (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
LA FAMILIA MONSTER ATP
ESTRENO CASTELLANO 2D 17:20-
18:30- (TODOS LOS DÍAS)
CASTELL. 2D 16:30- (Sólo Dom.)
Lunes, martes y miércoles $65
VENTA ANTICIPADA
LIGA DE LA JUSTICIA (castell.)
ESTRENO 16/11/2017 2D 17:30 -
22:30 3D 20:10