Metas versus expectativas

12/11/2017 - Se aproxima el fin delsegundo año del Gobiernode Mauricio Macri, ylos balances retrospectivosson inevitables. Unode ellos tiene que ver conla dinámica observada yfutura de la inflación, motivohabitual de debates ypreocupaciones de los últimos70 años.La evidencia sugiere unbalance positivo. La inflacióndurante este año cerraríapor debajo del 25%.Según cuál sea el índice dereferencia para 2016, quetuvo un trimestre de apagónestadístico, se trata deuna temperatura de precios15 puntos porcentualesinferior a la del año pasado.La pregunta que subyacees cómo lograr de manerapermanente una tasade inflación más baja y dequé forma.La guerra contra la inflaciónla libra principalmenteel BCRA. Con metasde inflación anuales yoperaciones de mercadoabierto sigue una secuenciaentendida por los mercadosfinancieros: a) observaindicadores de inflaciónex post y expectativasde mercado, así comouna variedad de variablesfinancieras y macroeconómicas,b) ajusta el corredorde tasas de pases a7 días hacia arriba cuandoobserva que la inflaciónobservada y/o las expectativasde mercado se mueven hacia arriba, y viceversa,y c) refuerza, de ser necesario,la estrategia con intervencionesen el mercadosecundario de Lebac.La mecánica pareciera sermás bien reactiva que proactiva.Los últimos 4 mesesmostraron también queotro objetivo de la autoridadmonetaria es el de aumentarel stock de reservasinternacionales hasta15% del PIB. Una tarea enparte facilitada por el persistenteendeudamientopúblico en el exterior quemás que compensa el saldonegativo de la cuentacorriente de la balanza depagos.La inflación ha descendidoen 2017. Es así, perono simplemente poroperaciones de mercadoabierto en el sistema bancario.Los combustibleshan experimentado variosminiajustes, pero la estabilidadde las tarifas públicasy del tipo de cambio enlo que va del año han jugadoun rol fundamental.No es secreto para nadieque su transmisión directaa precios puede frenarsedesde la autoridad monetariacon tasas de interésmarcadamente mayoresa las actuales, y a costade una fuerte recesión.Algo que se evitó con unapolítica de miniajuste fiscalen extremo gradual, yuna política monetaria expansiva.La emisión de Lebac haesterilizado parcialmentela emisión de pesos paraacumular reservas internacionales,de modoque el sendero observadomuestra algunos resultadosque tornan difícil pensaren una estabilizaciónen línea con las ambiciosasmetas de la autoridadmonetaria: a) aumentala tasa de interés de cortoplazo encareciendo el cortoplazo para pymes e individuos,y b) no ceden lastasas activas para pequeñosahorristas, y las tasasde depósitos son inferioresa la inflación. Aun así, depósitosy créditos en pesoscrecen, de manera permanente,al igual que la basemonetaria. Esto financiael exceso de gasto respectode la producción agregada,tal como lo refleja eldéficit de cuenta corrienteque este año superaría el4% del PIB. Subir tasas parecesensato, pero en unaeconomía con libre movilidadde capitales y flotaciónadministrada del tipode cambio, el BCRA nopuede retener el controlpermanente de las tasas deinterés. No parece tampoco“normal” la diferenciade tasas que pagan los pagarésdel BCRA, respectode los del Tesoro Nacional.A su vez, la dominanciafiscal está acotada de facto,pero falta una reformade la Carta Orgánica queindependice totalmente alBCRA del Tesoro y de presionespolíticas de cortoplazo. Ergo: no hay tal cosacomo un total controlde las tasas de interés, nide la base monetaria. Comolo observara GuillermoCalvo días atrás, faltaría el“ancla” nominal.Si se tratara de elegir eltipo de cambio, se presentaun problema importante:se lo percibe atrasadoy su suba se trasladaríaa la inflación. Si seoptara por atrasar las tarifaspúblicas como en ladécada pasada, se generaríauna percepción de inflaciónreprimida y futuracorrección que impulsaríaa la suba las expectativasde inflación y dedevaluación. Resultado:huida prematura al peso,y dolarización de ahorros.Lo contrario de lo que sebusca con un régimen demetas de inflación: que seconsolide la demanda demoneda doméstica, y quebaje la inflación.Bajo estas condiciones,¿qué está mostrando defacto el BCRA a los mercados?¿La baja directa delas tasas de inflación? ¿Omás bien la estabilizaciónde las expectativas, paraque el resto de los actores,incluido el fisco, aportenlo suyo para moderarel gasto corriente y futuro?Sin independencia dejure del BCRA, empieza atornarse cada vez más frecuenteesta duda.Sin embargo, algunasadvertencias vuelven a repicaren estos días: las tasasde interés de corto plazoes un instrumento queayuda para estabilizar expectativas,pero no es suficiente.Menos para hacercaer la inflación en paísescon crónicas distorsionesde precios relativos, déficitsfiscales lentos en corregir,y desbalances enlas cuentas externas casipermanentes. Si una alternativafuera la de abandonarel régimen de metasde inflación, deberíaespecificarse con claridadcuál sería el ancla de eserégimen. Similar interroganteemerge si se propusieracomplementar conotro instrumento al usode una tasa de interés decorto plazo u otras metasde inflación. Algo no viable,al menos en el cortoplazo: aun con desvíos delas metas, estas deben serestables. Pero si, de facto,el mercado observaraque el sendero de tasasde corto plazo se ajustamás al derrotero de lasexpectativas de mercado,que a la inflación observadao a las metas anunciadas,las polémicas sobre elactual régimen monetariovan a recrudecer duranteel año próximo, sin dudaalguna.l(*) Instituto de Investigaciónen Ciencias Económicas(USAL)