FÚNEBRES | 12 de Noviembre de 2017

12/11/2017 -

FALLECIMIENTOS

- Tomás Martínez

- Francisco Javer Leguizamón (Forres)

- Selva Argentina Pajón (La Banda)

- Lucía Inés Paz (Dpto. Río Hondo)

- Lidia Delina Vera Aizicoff

- Bernandina del Rosario Cortes (Villa Robles)

- Miguel Ángel Giménez (La Banda)

- Elvidio Amilcar Reinaga (Río Gallegos)

- Margarita Elba Montoya (La Banda)

- María Mera (Tucumán)

LUNA BRIZUELA, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Sus tíos del corazón: Valentín Suárez y Celina Aguilar participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA BRIZUELA, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Nely, Sandra y Hugo Pereyra, participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria y resignación a su familia.

LUNA BRIZUELA, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Graciela Pereyra de Acuña, Rita Orieta de Diaz y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria y resignación a su familia.

MARTÍNEZ, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/17|. Sus sobrinos Graciela y Hugo Martínez con sus respectivas flias. participan su fallecimiento. Ruegan por el eterno descanso de su alma y brille parra él la luz que no tiene fin.

MARTÍNEZ, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/17|. Su primo Segundo Antonio Juncal y su sobrino Manuel Antonio Juncal y flia participan con profundo dolor su fallecimiento.

MARTÍNEZ, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/17|. Sus primos hermanos; Pirulo, Pocha y Pirula, sobrinos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimieno y ruegan oraciones en su querida memoria. Descansa en paz.

MARTÍNEZ, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/17|. Ricardo Daniel Lasca y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/17|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino. Carlos Sonzogni, sus hijos Maria Sara, Carlos Eduardo, Luis Alberto y Ricardo Francisco con sus respectivas familias., participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/17|. Analía Borrás, Omar Juárez, Giselle y Lucas Juárez Borrás, amigos de sus hijos Olguita y Ricardo Sonzogni y de sus nietas Noelia, Florencia y Sofía participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MERA, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17 en Tucumán|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Paz, San Miguel de Tucumán.

REINAGA, ELVIDIO AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Río Gallegos el 11/11/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus hijos Oscar, Marcela y Luis Reinaga, hijos pol. Ma. Elena y Lucho., nietos Rocío, Nadia, Oscarcito, Ramiro, Nicolás, Rodrigo y Lautaro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a la 12 en el cementerio de dicha Ciudad.

ROLDÁN, VIRGINIA EULALIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Betty Castro, Ramón Blanco, sus hijos Virginia, Beatriz y Agustín, sus nietas Valentina, Catalina y María Clara participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida amiga. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, VIRGINIA EULALIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Ricardo Daniel Lasca y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VERA AIZICOFF, LIDIA DELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/17|. Su hijo Roberto, ahijados Yobana, María, José, Victoria y Ariel, Hna. Clara y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo P. L. Gallo 330. Sala Vel. Nº 2. SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

AYUNTA, JOSÉ EDUARDO (Lalo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/10|. Te extrañamos un montón, te buscamos en todos lados, incluso en nuestros sueños, solo para decirte lo mucho que te amamos y le pedimos a Dios que te cuide hasta que estemos todos juntos de nuevo. Gracias Lalo. Su esposa Noemí, sus hijos Bicho, Coya, David, Sole y Matías invitan a la misa que se oficiará en parroquia San José del Bº Belgrano hoy a las 21 hs al cumplirse 7 años de su partida.

JUGO, DELFINA DEL VALLE (Mimí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/02|. Sus hijos Carlos Enrique y Luis María invitan a la misa a realizarse en la parroquia La Merced a las 20.30 hs.

LEIVA, DANTE AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. "Lloramos la siembra de ayer con la esperanza puesta en la cosecha de mañana". Su hermana Rosa, sus sobrinos y familiares invitan a rezar por su eterno descanso y el consuelo para su familia, el día 12/11/17 a las 20 hs en parroauia Inmaculada Concepción de Frías.

ROJAS SMITH, ENRIQUE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/16|. Al cumplirse un año de su fallecimiento, su esposa Elva Astudillo, hijos Carlos, Juan Manuel y Alicia Rojas invitan a la misa en la Catedral Basílica hoy a las 20.30 hs. Rogamos una oración en su memoria.

SANTUCHO, RITA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/16|. Madre hoy hace un año de tu partida al cielo terrenal y no me olvido ni me olvidaré hasta el resto de mi vida aquel último abrazo que te di para que no partieras pero Dios lo quiso así. Recuerdo como si fuese ayer el día que nos dejaste, ese 12 de noviembre estrenaste ese vestido que tanto te gustó. Te pusimos para tu inesperada partida. Nos hubiese encantado tenerte por más tiempo, para compartir tantas cosas y dejaste un inmenso vacío. Ojalá que algún día puedas ayudarnos a entender tu partida. Te extrañamos tanto y siempre estarás en nosotros. Su hijo Omar, su nuera Patricia, sus nietos Claudio y Mara, nietos políticos Daniela y Gastón invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse un año de su fallecimiento.

TORRES DE BASUALDO, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. 6 meses de tu partida hacia el reino celestial, hoy estás descansando junto al Señor Jesús y desde allí nos cuidarás a toda tu familia como lo vienes haciendo. Te extrañamos mucho, pronto nos volveremos a encontrar para seguir siendo felices como lo éramos. Tu marido Ramón, tus hijos Maxi y Ramiro invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Pquia. Virgen del Valle del Bº Huaico Hondo.

TORRES DE BASUALDO, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. A seis meses de tu inesperada partida hermana querida. Ya descansas junto al Sr.Cada día que pasa se recuerdan tus ocurrencias y sonrisa. Siempre en nuestros corazones, hermana e hija ejemplar. Elevamos una oración en tu memoria. Que brille la estrella que no tiene fin. Tu madre, hermanos y sobrino invitan a la misa a realizarse hoy en la parroquia Virgen del Valle Bº Huaico Hondo a las 20.30.

PRÍNCIPE, MIRTA CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/16|. Al año de tu partida al Reino de Dios, tus Amigos, ex compañeros de la Esc. Nac, de Comercio Promoción 1953, te recordamos con amor, que lo ganaste, por tu valentia y dulzura. Elevamos oraciones por la paz de tu alma.

La Banda

----------------------------------------

GIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/17|. Su hijo Ramón Giménez, sus hermanos, Roberto, Juan, Pedro Giménez y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio La Esperanza. Clodomira. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MONTOYA, MARGARITA ELBA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/17|. Sus hijos Claudio, Marcelo, h. políticos Lia , nietos Luciana, Federico, Juan Ignacio, Francisco, Nicolas, Leandro ,Martin y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs. en el cementerio jardín del sol . SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - TELEFONO 4219787.

PAJÓN, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/17|. Su esposo Lorenzo Rojas, sus hijos Irma, Chiqui, Mary, Graciela, Pichón, y Silvina Rojas, hijos pol. y nietos part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 9 hs. en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOC. Laprida 383.

GÓMEZ, SOLEDAD (NEGRA) (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/15|. Hoy se cumple un año más que no estás con nosotros, pero lo sentimos como si fuera ayer, sentimos tu presencia, mujer luchadora, como fuiste siempre con tus hijos, dando siempre ese aliento para salir adelante. Su hijo Chimbo Viola, hija política Chocha Patiño, sus nietas María Gabriela, María José, Soledad viola, sus bisnietos Valentina, Sebastián, Delfina, Guillermina y Augusto invitan a la misa en su memoria hoy a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol.

Interior

----------------------------------------

CORTÉS, BERNANDINA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/17|. Sus hijas Teresita, Claudia y Carina, hijos pol. Jorge y Manuel, nietos, Carolina, Santiago, Cecilia y Joaquín y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 10 en el cementerio Zonal. Casa de duelo Villa Robles. SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEGUIZAMÓN, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/17|. Su esposa Dominga Natividad Farias, sus hijos Cuti, Sole, Ezequiel, h. políticos Noelia, Tamara, Gustavo, nietos Milagros, Kevin, Eluney, Iara, Ramiro, Bautista, sobrinos, hnos y demas familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio de Forres. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - TELEFONO 4219787.

LEGUIZAMÓN, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/17|. Mirta Leguizamón e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, LUCÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/17|. Sus hijos Atilio, Alejandra, Griselda, Carolina, H. pol., Noemí, Ricardo, Juan, Carlos, nietos, y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Chauchilla Dpto. Río Hondo. SERVICIO IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FUGAROLA DE GÓMEZ, VELIA ERNESTINA (q,e,p,d,) Falleció el 8/11/15|. Madre: ya pasaron dos años de tu partida a la Casa Celestial, el tiempo corre y, corre para el corazón y la conciencia, todo pareciera que fue ayer, te busco, te espero, te sueño, te imagino, pero no vuelves junto a nosotros. Entonces pienso y me convenzo de que estas en un lugar mágico viviendo una vida distinta a la nuestra, que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo volvieron hacer una mujer, humilde, bella, luchadora, sensible, amada, compañera fiel y feliz. Nos haces mucha falta madre mía, nuestro andar ya no es lo mismo sin vos, todo cambio, ahora viviremos con una herida en el alma, que solo se curara cuando volvamos a verte, abrasarte, besarte, escucharte y sentirte. Ten tranquilidad porque sembraste en la vida terrenal amor en nosotros, nunca te olvidaremos, estas y estarás en cada cosa que cambiemos. Besos al cielo, nuestro ángel y, luz de nuestro camino. Tu esposo Juan Carlos Gómez, tus hijos Carlos Javier y Paola, tus nietos Facundo e Isabella, tus hijos políticos: Victoria y David, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 en la parroquia Nuestra Señora del Rosario - Fernández.

GEREZ, WALTER LAURINDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/15|. "Felices los que parten al encuentro del Señor". Tu suegra Selva, tu cuñada Elvira y su esposo Enrique, sus hijos Valeria y Ricardo, sus nietos Julián y Evangelina invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Clodomira a las 21 hs.

GEREZ, WALTER LAURINDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/15|. "Padre, es largo el camino sin ti, pero te llevo en mi recuerdo aunque no estés hoy conmigo. Sé que desde allá, donde estés me guías, iluminas mis pasos y cuidas de mí". Tu esposa, tus hijos y nietos, hijos políticos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs. en la Parroquia de Clodomira para rogar por su eterno descanso.