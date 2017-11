Fibromialgia: cuando el padeciente vive con el dolor y la depresión

12/11/2017 - La fibromialgia es una de las causas más comunes de dolor y, en los últimos años, ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia, hasta convertirse en un problema de salud pública de primer orden. Se trata de una enfermedad crónica caracterizada por dolor músculo-esquelético generalizado y una reducción del umbral del dolor, con aumento de sensibilidad dolorosa a la presión en determinados puntos del cuerpo. Este dolor se localiza sobre todo en zonas musculares, sin que exista un daño aparente, y el paciente presenta gran sensibilidad a cualquier contacto físico o cambio de temperatura. La fibromialgia se suele asociar a otros problemas de salud como la mala calidad del sueño, la rigidez matutina, el cansancio, la depresión, la ansiedad, la cefalea, el hábito intestinal irregular, el dolor abdominal difuso, los calambres musculares y la sensación subjetiva de hinchazón. La fibromialgia es la tercera enfermedad reumatológica diagnosticada con mayor frecuencia, después de la osteoartritis y de la artritis reumatoide. Es más frecuente en la mujer, de tal manera que se diagnostica en un varón por cada ocho mujeres. La media de edad en la que predomina su diagnóstico se sitúa en torno a los 40-49 años, aunque los primeros síntomas pueden aparecer entre los 20 y los 40 años. Esta enfermedad puede asociarse a otras patologías de carácter crónico como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la osteoartritis y el Sindrome de Sjörgen. CAUSAS Tanto las causas que desencadenan la fibromialgia, como la forma de producirse dicha patología, son desconocidas por el momento. Pero existen algunas evidencias sobre los mecanismos que pueden derivar en un cuadro de fibromialgia: ● Desequilibrio de neurotransmisores del sistema nervioso (sustancias producidas por las neuronas a nivel cerebral). Existe una alteración de los mecanismos reguladores del dolor, del sistema nervioso autónomo (parte del sistema nervioso corporal) y del estado de ánimo. ● Alteración de niveles de determinadas sustancias que intervienen en procesos neuroquímicos, produciendo mayor susceptibilidad al dolor: serotonina, triptófano, sustancia P, ácido glutámico. ● Alteración en la llegada de flujo sanguíneo a determinadas estructuras cerebrales (se ha comprobado por estudios de imagen). ● Cierta base genética o predisposición genética. La fibromialgia aparece en un 28% de hijos de pacientes afectadas, y existe influencia en familiares de pacientes afectados (8.5% más frecuente con familiares afectados). ● Factores desencadenantes y precipitantes: infecciones crónicas, infecciones víricas, procesos inflamatorios, o enfermedades musculares. Recientemente se ha descubierto un retrovirus (un tipo de virus, el XMRV), que se cree podría estar implicado en la fibromialgia. ● Espectro afectivo; con gran frecuencia la fibromialgia se asocia a cuadros depresivos, sin que pueda precisarse si la fibromialgia aparece primero y, posteriormente, la depresión, o viceversa. En general existe una sobre-estimulación de todos los sistemas corporales, pero la respuesta final al dolor no es la adecuada. Los datos que se conocen sobre la fibromialgia sugieren que los síntomas de la enfermedad probablemente sean originados por una alteración central (a nivel cerebral) de la sensibilidad al dolor, más que por una disfunción en los tejidos periféricos del cuerpo. Estos desajustes hacen que el paciente experimente un gran dolor en los tejidos, sin que exista un daño aparente en ellos. A pesar de que los factores neuropsicológicos tienen una gran influencia en la sintomatología de la fibromialgia y de los problemas asociados, no se considera adecuado incluirla en el grupo de alteraciones mentales comunes. Se ha observado que la enfermedad se desencadena cuando una persona con esa predisposición recibe algún tipo de impacto como: un accidente, un traumatismo, una intervención quirúrgica, una exposición a sustancias tóxicas, infecciones víricas, etcétera. SÍNTOMAS El dolor es el síntoma predominante en la fibromialgia: crónico y generalizado, afectando amplias zonas musculares: alrededor de la columna vertebral, en el origen de las extremidades, en la región cervical, hombros, brazos, región lumbar, caderas y muslos, etcétera. El paciente define el dolor como continuo, con oscilaciones en el tiempo, que empeora por la mañana y mejora parcialmente durante el día, para empeorar de nuevo por la tarde y noche. El dolor, además, se agrava si el paciente permanece en la misma postura, con las cargas físicas, la activación emocional y los cambios climáticos. Es característica la intensidad del dolor, que es definido por los pacientes como intenso e insoportable. Otro síntoma típico de la fibromialgia es el agotamiento físico y psíquico. La fatiga se halla presente en más del 70% de los pacientes; puede aparecer como crisis de agotamiento de uno o dos días de duración o, más frecuentemente, de forma continuada. El tercer síntoma en frecuencia es la alteración del sueño, que se correlaciona con la intensidad del síndrome. Existen, además, otros posibles síntomas de la fibromialgia fluctuantes, que pueden combinarse con los anteriores: ● Rigidez muscular y contracturas en diversos grupos musculares. ● Dolores de cabeza. ● Intestino irritable. ● Extremidades frías, aumento de sudoración, palpitaciones. ● Intolerancia a fármacos y sustancias químicas. ● Boca y ojos secos. ● Dolor en la mandíbula. ● Problemas de concentración y memoria; síntomas afectivos como ansiedad o alteración del estado de ánimo. ● Mareo e inestabilidad. Grados de afectación de la fibromialgia Es importante evaluar el grado de afectación de la fibromialgia: ● Grado I - Afectación vital leve: escalas de valoración clínica con puntuaciones inferiores al 50% y sin interferencia con el funcionamiento o el trabajo. ● Grado II - Afectación vital moderada: puntuación entre el 50% y el 75% e interferencia con el funcionamiento y el trabajo (pérdida parcial de actividad). ● Grado III - Afectación vital grave: escalas de valoración clínica superiores al 75% y marcada interferencia con el funcionamiento y el trabajo; imposibilidad para llevar a cabo el trabajo, o situación de baja temporal por enfermedad. DIAGNÓSTICO El diagnóstico de la fibromialgia es clínico, es decir, basado en la sintomatología que presente el paciente. Todavía no se conocen pruebas diagnósticas específicas que confirmen una fibromialgia, ni pruebas de laboratorio, ni de imagen ni pruebas biológicas. Dichas exploraciones están destinadas a descartar la posible existencia de otros cuadros clínicos con síntomas similares. Hay que elaborar una historia clínica detallada basada en los síntomas referidos por el paciente y realizando una buena exploración física. Pueden realizarse análisis de sangre y pruebas de imagen, con el fin de descartar otras causas de enfermedad que puedan confundir el diagnóstico: depresión, lupus, infecciones, problemas de tiroides, u otras enfermedades reumatológicas o traumatológicas. Es posible, además, que dichas patologías puedan coexistir con la fibromialgia. Todo ello complica el diagnóstico de esta enfermedad, de hecho se estima que el 75% de los pacientes no está diagnosticado. Los criterios de la (CA R) Colegio Americano de Reumatología han sido útiles en cuanto a que han permitido definir mejor la fibromialgia y detectar a los pacientes afectados por esta patología, pero se están revisando, ya que, además del dolor osteomuscular crónico y generalizado, se deben valorar los demás síntomas que acompañan a la enfermedad (manifestaciones neurológicas, cognitivas, neuropsicológicas, endocrinas, etcétera) y que ayuden a identificar al enfermo con fibromialgia. Se debe realizar el diagnóstico diferencial, es decir, hay que descartar otras enfermedades como causa de la sintomatología, antes de concluir en el diagnóstico de fibromialgia. Entre las enfermedades a considerar se encuentran: ● Enfermedades que cursan con dolor generalizado y fatiga. ● Enfermedades inflamatorias articulares. ● Enfermedades autoinmunes. ● Enfermedades neurodegenerativas. ● Enfermedades endócrinas. TRATAMIENTO No se conoce un tratamiento que cure la fibromialgia. De hecho, se cree que cuantos más medicamentos tome el paciente con esta patología, peor será el pronóstico. Esto es debido a que muchos fármacos contienen compuestos químicos que empeoran la salud de un alto porcentaje de pacientes con fibromialgia, debido a que presentan cierta sensibilidad química, siendo más susceptibles a reacciones adversas. En el tratamiento de la fibromialgia se utilizan fármacos y medidas no farmacológicas: Tratamiento farmacológico para la fibromialgia: ● Aliviar el dolor. ● Mejorar la calidad del sueño. ● Eliminar la astenia y los problemas asociados. ● Mantener y restablecer el equilibrio emocional. Medicamentos para la fibromialgia: ● Analgésicos: tramadol, paracetamol, o la combinación de ambos fármacos. ● Antiinflamatorios: en los estudios de investigación de resultados de tratamiento con estos fármacos, no se ha evidenciado efectividad en el tratamiento de los síntomas de fibromialgia. No se recomienda, por tanto, su utilización de manera sistemática. ● Benzodiacepinas: (relajantes musculares, ansiolíticos): se deben usar con precaución por el riesgo de dependencia, y tampoco han demostrado efectividad. ● Otros relajantes musculares, como la ciclobenzaprina, han obtenido un buen resultado para el manejo sintomático, por efecto real similar a los antidepresivos. ● Anticonvulsionantes: gabapentina y pregabalina. En ensayos clínicos realizados han demostrado disminución del dolor y el cansancio, y mejoría del sueño y la calidad de vida. ● Antidepresivos: la amitriptilina podría considerarse como fármaco de primera línea para el tratamiento de la fibromialgia, sobre todo si el paciente presenta dificultad para dormir o trastornos del estado anímico. Otros antidepresivos: Fluoxetina, Paroxetina, Duloxetina y Venlafaxina. Tratamiento no farmacológico para la fibromialgia: Pretende mejorar la habilidad funcional y la calidad de vida de las personas con fibromialgia. Sus pilares son: ● Educación del paciente. ● Realización de un tratamiento de estiramiento y adecuación. ● Terapia cognitivo conductual. En la mayoría de los casos será recomendable utilizar una estrategia múltiple, combinando diferentes posibilidades terapéuticas, enfatizando el consejo de mantener la actividad, pues los pacientes siempre han de mantenerse activos. Hay que insistir en la necesidad de proporcionar una información básica a los pacientes sobre esta afección y la mejor manera de manejar las opciones terapéuticas. En los casos en que se considere necesario, hay que motivar a los pacientes a que realicen programas de autoayuda. 1. Actividad física (ejercicio físico): la realización de un programa de ejercicios supervisados, puede tener efectos beneficiosos sobre la capacidad física del paciente y los síntomas de la fibromialgia a corto plazo. Debe ser personalizado, con una actividad física realizada 2-3 veces por semana, de inicio gradual, y evitando los ejercicios que provoquen dolor por forzar una zona determinada. La actividad física más adecuada es la aeróbica, como la gimnasia, la danza, la natación y la hidrogimnasia. El ejercicio aeróbico ayuda a mejorar el rendimiento y, en ocasiones, ayuda a disminuir el umbral del dolor. 2. Terapia neuropsicológica. Terapia cognitivo conductual: se basa en la idea de que las percepciones que tiene el individuo sobre sí mismo y sobre su entorno afectan a sus emociones y a su comportamiento. Hay que evaluar los aspectos que caracterizan a la enfermedad: conocimiento de la misma, afectación en la vida cotidiana y la capacidad para afrontarla. El objetivo de la terapia neuropsicológica es modificar la idea que tiene la persona sobre su dolor para que adopte una actitud más positiva frente a la enfermedad. Hay evidencias muy coherentes sobre los resultados de los tratamientos, tanto neuropsicológicos como conductuales, en la fibromialgia. Disminuye la intensidad del dolor y el cansancio, y mejora el estado anímico y la capacidad funcional. La terapia cognitiva conductual se realiza en sesiones semanales de aproximadamente unas dos horas de duración, en grupo, y planteando una serie de estrategias útiles para abordar diversos aspectos de la enfermedad, con un enfoque práctico en el medio habitual. Conclusiones acerca del tratamiento de la fibromialgia: ● El tratamiento de la fibromialgia precisa un enfoque multidisciplinar, es decir, precisa la colaboración de varios especialistas: médicos de familia, reumatólogos, neuropsicólogos y fisioterapeutas. ● En general, la combinación del tratamiento farmacológico con un programa de ejercicios, se asocia a mejores resultados que el ejercicio de forma aislada. PRONÓSTICO No existe curación de la fibromialgia por el momento, por lo que hay que considerarla como una enfermedad crónica, y tener en cuenta que la calidad de vida de la persona enferma se ve afectada en varias de sus facetas: laboral, económica, social y familiar. La mayoría de los pacientes continuará presentando dolor y cansancio. Las dos terceras partes de los pacientes aseguran que pueden mantener su capacidad de trabajo y reconocen que la fibromialgia interfiere poco con su vida, y otro 30% no se siente capacitado para trabajar. Existen una serie de factores psicológicos que se asocian a un mejor pronóstico: sentimiento de control del dolor, auto percepción de ser funcionalmente capaz, no interpretar el dolor como un signo de daño, realizar ejercicio físico, y llevar a cabo las tareas habituales sistemáticamente.