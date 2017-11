“La poesía es un modo de entender el mundo”

12/11/2017 - A la poesía “no se la busca, sino que resulta -de un modo u otro- un momento inevitable para cualquier persona, y lo importante es en ese instante estar preparado y poder traducirlo”, señala el poeta santiagueño Francisco Avendaño. La fuerza misteriosa de la lírica, la musicalidad de las cosas, las puertas a otros mundos van tomando forma cuando el artista empieza a decir todo aquello que lo interpela. Reivindicar la sagrada libertad de la exploración y sus propios tormentos en torno al lenguaje, hasta lograr revelarse... “El poeta no se distrae de la vida y aprovecha todo instante. Hay siempre una pregunta con respecto al lugar que uno habita. Todos los lugares son siempre una pregunta, más si el que se pregunta es un poeta. No creo que exista una condición de poeta; la poesía es un estado. La traducción de ese estado es un hecho poético, es tan efímera que es imposible definirse a partir de ello; que esa concreción lo transforme a uno en poeta, es mucho pedirle a la poesía. En definitiva, los poetas no importan, importa la poesía”, asiente. En su amplia trayectoria, Francisco Avendaño tiene publicado un libro en forma independiente, “Biografía del Instante”, que salió a fines del año 2009 y comienzos de 2010, en una edición artesanal y autogestionada de 150 ejemplares. “Tengo pendiente una publicación de mi segundo libro “A nivel del mar”, este es un pequeño libro de poemas con algunas referencias de viajes y paisajes propios y ajenos, cuenta con el prólogo del poeta Jorge Rosenberg”, resalta a Viceversa. Además de esas publicaciones artesanales, sus trabajos han sido publicados en varias antologías de nacionales como ser la del Fondo Nacional de las Artes, “Antología de Poetas Jóvenes del Norte Argentino” del poeta salteño Santiago Sylvester. El estado poético… ¿se busca o se encuentra? -La idea de un estado poético se contrapone a aquella otra de la condición de poeta, y creo que tiene como primera ventaja la necesidad de poner en acción a aquel que busca el destino poético y alejarlo de la tentación de considerarse poeta y presumir que todo aquello que escriba será necesariamente poesía. Claro está que no es así, la poesía es un modo de entender el mundo, así como hay una manera filosófica, religiosa o científica de entender el mundo, hay un modo poético, que es probablemente el único capaz de conciliar las contradicciones de nuestra existencia. Ya lo dijo Octavio Paz, ante la vida eterna que promete la religión, ante la muerte definitiva que asevera la filosofía, la poesía pone a la muerte en la vida de modo que la vida es la muerte y la muerte es la vida. Entonces, el estado poético, aun cuando no se lo busque, resulta (de un modo u otro) un momento inevitable para cualquier persona, lo importante es en ese instante estar preparado y poder traducirlo. ¿Qué escritores santiagueños marcaron una impronta y pueden ser releídos y no perder vigencia? -Toda enumeración es caprichosa, puedo decir que hay autores que considero fundamentales para la entidad santiagueña como son Ricardo Rojas, Orestes Di Lullo, Canal Feijóo y en general los miembros del grupo La Brasa. Hay otros autores, quizá menos conocidos como Marcos Victoria, que es un poeta de principios del siglo veinte y que describe crudamente el mundo de la posguerra, lo que es ciertamente un paisaje novedoso e inusual para la poesía santiagueña. Desde luego son una referencia para la poesía santiagueña Jorge Rosenberg, “Kiko” Salgado y Alberto Tasso. También se destacan a mi criterio, las poesías de María Adela Agudo, Clementina Rosa Quenel y “Pocha” Ramos. ¿Crees que exista algún eje discursivo del ser santiagueño que influye en tu literatura? -La santiagueñidad como destino trágico es algo que trasunta en la literatura tanto de Di Lullo como de Canal Feijóo y ciertamente ejerce algún tipo de fascinación inicial en mi literatura. Se trata de un prisma con el que intento ver la poesía y entenderme como parte de esta región del sol, de este paisaje incógnito y magnético capaz de atraer o repeler a sus pobladores, pero de mantenerse siempre unido a ellos por esa misma fuerza misteriosa.