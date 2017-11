Poesía circular

12/11/2017 -

Sutil pero concreta Una pulsión que trepe por los dedos hasta tu lengua un malestar preciso constante Abolir de inmediato todo otro tipo de trance que la carne nos guarde ateridos que nos cierre la piel el horizonte las ideas suceden en cadena como violentos puntos de una línea un ansia cardinal nos divide el paisaje Yo lanzo mis flechas al cielo de esta noche y espero El día beberá de los pájaros abatidos Las palabras que desentierro no tienen fin tampoco origen la sed que las busca es parte del mecanismo. Marcos Cáceres, “La palabra y el síntoma” (Del libro Biografía del instante)

PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES

El asunto sigue siendo entender los signos en la hoja de ruta. Martínez cree que los arabescos que ha trazado en el papel pueden entenderse como carta de navegación. Yo no discuto, sólo manejo, si una noche de estas amanecemos incrustados en medio de la Gral. Paz, no va a ser mi culpa. El resto de la tripulación ha sabido entender que esta humildad no es otra muestra de lo precario y que las pulgas que los habitan sirven al menos para dar cierta vitalidad a sus cuerpos. Hay una de la carga (como les llama Martínez) que puede mover la punta de los dedos ni bien se le presta un poco de atención y hasta llega a abrir la boca cuando le hablas. A Martínez y a los otros les gusta ir atrás y hablarle seguido, yo no, me dan asco las pulgas. El médico de la base me revisó y dijo que lo mío es un miedo venéreo, yo sé que son sólo las pulgas. Además no quiero encariñarme, puede que un día de estos no sepa cómo descifrar los dibujos de Martínez y ahí sí que no puedo volver a tener asco ni nada. Mejor no, además la carga dura tan poco. Martínez dice que no sufren cuando dan contra el agua, que para el caso es lo mismo porque ya vienen amortiguados de la base. A mí me da la impresión que el vértigo los mata en el aire. Los cuerpos paralelos al río, miembros agitándose, blandiendo en vano las extremidades, siempre que los veo caer pienso en que la velocidad no sólo come del tiempo. Marcos Cáceres, “Plan de vuelo”, Buenos Aires 2076 (Del libro Biografia del Instante)