Poemas - Rubén Aníbal Costilla

PERTENENCIAS

Tengo en mis manos la oscura infancia del viento. Llega hasta mí el sonido del pueblo en la siesta. Un día fui a buscar tus deseos y no estabas, te habías cubierto de olvidos y de nuevas vidas. Ya no íbamos soñando los interrogantes: otra vez, fuimos la impaciencia, la náusea. Hasta que, de pronto, la tarde volvió y nos trajo ese beso de este lado del río. Desde aquella vez tengo en mí el sonido del alma sin condenas. Desde entonces, mi delirio amanece, y me abarca. (“De este lado del río”, 2017, inédito)

EL LEGADO

Soy agradecido. La noche tiene un rostro amable, y yo lo toco. Hay una distancia inmensa en tus recuerdos, pero vuelven, y no sufro. Sólo me sustento, con tu amor me sustento, no sé resistir de otro modo. Soy cínico, paradójico, actual. Un cálido anuncio es tu vientre. Soy agradecido. El camino es conmigo, y sólo por mí. Yo me enseño, me distribuyo. Si busco mis sueños, quizás, en el alba, también estés. Una ofrenda de perpetuidad. Has de seguirme y perpetuarme sin horas. Como hoy, me harás futuro. Feliz. Dos corazones laten, uno es mi legado. Pero si mis manos no abarcan esa realidad, nada será perfecto, nada será nada. Por eso dame ese fruto, dame ese tiempo, y nuestro anhelo, nuestro amor.

PESADUMBRE

Asesino el pasado. Con tanto amor, con tanto olvido. Asesino el pasado. Para siempre. Mis miedos tienen una velocidad que conmociona. Aunque ya no tenga enemigos sigo andando, sigo el día pavoroso. Me he defendido muchas veces de la magia, así que no deseo más religiones. Me esclaviza el silencio. La ilusión es una pena bajo tierra. La palabra fugaz me mata… Las horas del hastío no regresan y la pesadumbre aplasta los riñones, galopa en el corazón. Ya no seré un pájaro ardiente, ni amaré los días solitarios. Cumpliré mis promesas. Las blancas mañanas habrán de asesinarme, y entonces, luego de esa emoción, regresarán a mí los colores.

INSOMNIO

El venturoso relámpago de tus ojos me busca en las sombras de tu ausencia. La noche es una caída sublime, una necesidad de potencias, un desorden de silencios. Tu revivida voz despunta en mi alma. Hemos viajado incansablemente, hemos ido por calles coloridas y rítmicas, columbrando perfumadas algarabías, nos hemos detenido a contemplar la herida iluminación y hemos soportado el peso del exceso. Nada fue gratis. Teníamos un plan de irrealidades. Éramos la mansedumbre, la imperfecta maquinaria de la locura. Fuimos un ave ardiente, los ojos del amor. La noche es un relámpago sin rostro, y mi insomnio acelera tus manos.

Los poemas pertenecen al libro “Los días solitarios” (Cultura, Santiago del Estero, 2016)