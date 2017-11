Sampaoli: "Dimos un paso adelante"

Fotos ESTILO. Jorge Sampaoli, fiel a su costumbre, vivió el partido de ayer de manera muy intensa. Nada de amistoso.

Jorge Sampaoli, entrenador del seleccionado argentino, sostuvo que el equipo dio ayer "un paso adelante" por el funcionamiento y el resultado en el amistoso frente a Rusia en Moscú. "Destaco el funcionamiento en un montón de aspectos. La salida, el meternos en campo rival sumando pases. El equipo rival no tuvo prácticamente opciones de gol. Nos faltaron situaciones en relación al dominio que tuvimos, pero lo dominamos a Rusia en su campo. Hoy dimos un paso adelante", señaló Sampaoli en la rueda de prensa posterior al partido.

Sampaoli destacó que del amistoso se lleva varias cosas positivas, tanto en lo individual como en lo colectivo. El DT, que en la previa se mostró expectante por encontrar al mejor socio para Messi, subrayó que "hubo movimientos interesantes entre Agüero y Messi".

"Hubo sociedades en el campo de juego: un buen desempeño defensivo individual y colectivo. Es lo que buscamos. Hubo más verticalidad con Papu Gómez junto a Di María; Agüero-

Messi, muchos movimientos en los volantes", añadió el casildense.

Sampaoli determinó que Messi se vaya a Barcelona hoy y no esté en el amistoso del martes frente a Nigeria en Krasnodar. "Por ahora es la única ausencia, hay que ver cómo están los demás físicamente y eso determinaría alguna otra. Todavía no sé quiénes van a ser titulares ni quién reemplazará a Lio. No lo definí. Además de Dybala, también están Papu (Gómez) y Lo Celso. Lo evaluaremos".

Sobre Agüero, Sampaoli opinó que "leyó y comprendió muy bien el partido en pocos espacios. Tuvo un par de remates en el primer tiempo y otros tres en el segundo, uno fue gol".

Con respecto al encuentro, el ex entrenador del seleccionado chileno y el Sevilla de España manifestó: "Sabíamos que si no podíamos abrir el partido ante este rival, había que tener paciencia. Hubo dominio, salida, recuperación rápida. Nos faltó elaboración en ataque en espacios reducidos en el primer tiempo, pero es un avance".

"Confiamos en la forma y en la actitud contra un rival con gran densidad de futbolistas en su campo. Salimos jugando con la presión alta de ellos. Hubo avances colectivos de cara a lo que viene. Hay mucho tiempo por delante y tenemos que seguir por este camino", consideró Jorge Sampaoli.