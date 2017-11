Arrancó el Personal Fest y EL LIBERAL te lo cuenta en exclusiva

12/11/2017 -

Por Waldina Bahr

Enviada Especial de EL LIBERAL

El Personal Fest, uno de los festivales de música internacional más grandes que tiene la Argentina, arrancó ayer con una demoledora grilla de artistas, y continuará hoy de igual manera en el Club Ciudad de Buenos Aires ubicado en el barrio porteño de Núñez.

Soja, que graba un video clips en este espacio, el cantautor de folk estadounidense Jack Johnson (una de las gemas de esta edición), la británica PJ Harvey, el grupo Paramore, los franceses Phoenix e Illya Kuryaki and the Valderramas, fueron las principales atracciones de la nueva edición del Personal Fest. Jack Johnson y Paramore fueron los encargados de cerrar, en sus respectivos escenarios, la primera jornada.

A las 15 de ayer, los Rayos Láser dieron comienzo al primer día del Personal Fest 2017. Benjamín Amadeo estuvo luego sobre el escenario Huawei, vecino del principal. Conectados a través de la pulsera interactiva de ingreso, el público participó de las distintas opciones lúdicas, activaciones sociales y tecnológicas que propone el festival. Además, el festival brinda amplios lugares de esparcimiento, relax y gastronomía de autor.

La escena emergente argentina fue protagonista en dos escenarios que se encuentra en el predio del festival de la conectividad. Joystick, Místicos y OK Pirámides, entre otros, se presentaron en el DOMO 4G. Mientras que Walter Domínguez y Los Mentidores pasaron por el Indoor Fest. Este año, la entrada al Personal Fest es una pulsera que se activará por medio de una aplicación (disponible para descargar en la web oficial de la compañía telefónica) y se podrá precargar con dinero para utilizar dentro del recinto, sin usar efectivo. Para el cierre del Personal Fest, que se realizará hoy, se destacan las actuaciones, en diversos escenarios, de Centavrvs, Los Fabulosos Cadillacs, Utopians y y Francisca y Los Exploradores, entre otros.

Programación de hoy

-Escenario Personal: Centavrvs, a las 15.10; Neon Indian, a las 16.30; Daughter, a las 18.10; Pj Harvey, a las 20.05; y Phoenix, a las 22.35.

-Escenario Huawei: Banda de Turistas, a las 14.40; Whitney, a las 15.45; The Black Angels, a las 17.20; Seu Jorge, a las 19; Los Fabulosos Cadillacs, a las 21.10; y Fat Boy Slim, a las 23.55.

-Escenario Indoor Fest: Chucky Deipola, a las 15; Altocamet, a las 15.40; Cállate Mark, a las 16.30; Deborah de Corral, a las 17.20; Daniel Spalla, a las 18.10; Utopians, a las 19; y Homeshake, a las 19.50.

-Escenario Domo 4G: No Tan Distintos, a las 14.40; Umanoides, a las 15.15; Cítrico, a las 15.50; On Off, a las 16.25; Orion XL, a las 17.10; Duna, a las 18.45; Bándalos Chinos, a las 19.35; y Francisca y Los Exploradores, a las 20.25.