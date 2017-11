Karina "La Princesita": "con el 'Kun' estamos bien, y quiero cuidar la relación"

12/11/2017 -

"En esta etapa de mi vida trato que lo personal no tenga injerencia en mi mundo artístico. Intento, con mucho esfuerzo, que esto no ocurra". Con estas palabras, Karina "La Princesita" Tejeda intentó eludir las preguntas de la prensa sobre su situación sentimental con Sergio "Kun" Agüero, de quien había confirmado su separación en agosto pasado tras cuatro años de relación.

Pero no pudo mantener por mucho tiempo esa postura: "Aunque no me guste explayarme sobre este tema, yo salgo con una persona que es muy importante y es algo normal las preguntas; no puedo renegar de esto...", terminó diciendo.

Y continuó con su relato: "Ahora bien, sí puedo poner límites de hasta dónde abro las puertas de mi intimidad y adónde las cierro. No lo hice en ningún momento de la relación, ni cuando nos separamos, ni ahora tampoco". Si bien no usó la palabra reconciliación, en todo momento, Karina hizo alusión a su acercamiento.

Como queriendo, por todos los medios, no abrir ese cofre de amor y sentimientos, "la Princesita" volvió a subrayar posiciones: "Es una linda forma de cuidar lo que uno quiere".

Según comentaron fuentes cercanas a la cantante, Karina viajó hace poco a Inglaterra, adonde se reencontró con el futbolista.