Cristian agradeció a Claudia de Zamora por su "presencia hermosa"

12/11/2017 -

Cristian Castro expresó su agradecimiento a la gobernadora Claudia de Zamora por haber asistido al show que brindó en el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero. "En el concierto estuvo la gobernadora Claudia de Zamora, a quien agradezco mucho por su presencia hermosa", resaltó el artista a periodistas santiagueños que lo abordaron en el hall del Hotel Carlos V, en cuya suite presidencial se alojó durante los días que estuvo en Santiago.

En tanto, Castro, vestido con pantalón corto negro, medias negras y una remera al tono aseguró que regresará a Santiago. "Sí. Vamos a volver, tenemos que volver".

Previo a su partida hacia Tucumán, el hijo de Verónica Castro también agradeció a los santiagueños por asistir a su espectáculo "Como lo hice yo" donde, en una primera parte, brinda un homenaje a su colega Sandro.

"La verdad que ustedes son gente de los más cálida. Pasé una noche inolvidable, de sorpresas, de caras nuevas, con un público muy encantador, muy caluroso. La verdad es que la pasamos genial", resaltó el artista mejicano.

"Rosa, Rosa", "Así", "Porque yo te amo", "Penas", "Guitarras al viento", "Penumbras", "Dame el fuego de tu amor", "Tengo", "Te lo juro por ésta" y "Me amas y me dejas", fueron algunas de las composiciones del "Gitano" que Cristian interpretó con particular estilo: no imita a Roberto Sánchez sino que le pone su voz a esas melodías inolvidables que inmortalizó el querido Sandro.

En tanto, de su propio repertorio, Cristian cantó "Lloran las rosas", "Por amarte así", "Cuando me miras así", "Azul", "Volver a amar", "Escondidos", "Miedo", "Yo quería", "Pasión", "Lloviendo estrellas", "Verónica", "Soledad", "Ella", "Mi vida sin tu amor" y "Lo mejor de mí". El músico, luego de formular declaraciones a los periodistas en el hall del Hotel Carlos V, partió hacia Tucumán, ciudad donde se presentó anoche y marcó el segundo tramo de su gira por NOA.

En tanto, en declaraciones exclusivas a EL LIBERAL, adelantó lo que será su personaje en la serie televisiva de Fox, "Run coyote run", que marcará su regreso a la actuación. (ver nota aparte)l