Dejó a su ex por violento y ahora teme por la vida de su hijo

Hoy 20:33 -

Una joven, cansada de los maltratos de su ex, decidió hacer pública su historia de vida. La violencia se volvió constante y decidió terminar la relación. La madre de 18 años ahora teme que el individuo tome represalias con su hijo.

“Me tiró agua hirviendo y me tajeó la panza porque no quería tener relaciones sexuales con él”, contó la adolescente mientras aseguraba que el nene, de sólo 3 años, también era víctima de la locura.

Ella se mudó con él cuando llevaba 4 meses embarazada. Al poco tiempo empezó a sufrir el maltrato y hoy, cada vez que el nene tiene que reencontrarse con su padre, pide que “no lo lleven con el nene malo”.

El individuo intentó prenderle fuego a la casa de la madre de la joven y siempre lleva consigo su arma reglamentaria, a pesar de que ha sido apartado de la policía por no superar el examen psicológico.