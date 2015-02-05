CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Noviembre 2017

A LAS 00.15 NOTICAMPI

13/11/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA

DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)

23.00 GOLPE AL CORAZÓN

00.15 NOTICAMPI

00.30 #HASHTAGVIAJEROS

00.45 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 ÁFRICA SALVAJE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS


CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 BÁSQUET POR EL 14: HURACAN

VS. SP COLÓN (FEM.)

16.30 TELÓN ABIERTO

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 PLANETA OCÉANO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL CLÁSICO: MITRE VS.

JUVENTUD UNIDA (G)

20.30 LOS OJOS DE IVANA

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 VIVIR SANTIAGO


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL

CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

08.07 FESTIVAL DE CINE DE GRAMADO 2017

08.33 LOS COMEDIANTES

11.05 IGUALITA A MI

13.18 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

13.33 SUPERCAN

15.10 THE HOST

17.34 EL JUEGO DE ENDER

19.40 SUPERMAN 3

22.09 SIN RUMBO DEFINIDO

TCM

07.12 LA NIÑERA

07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

08.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

09.20 LA NIÑERA

09.46 LA PANTERA ROSA

09.58 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.48 CUESTIÓN DE HONOR

13.25 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES

15.20 D-TOX

17.03 MI PERRO SKIP

18.58 LAS EX NOVIAS DE MI NOVIO

21.00 MISS SIMPATÍA

23.01 COYOTE UGLY

TNT

06.18 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE

CASPIAN

08.56 CUANDO TE ENCUENTRE

10.52 ROCKNROLLA

13.04 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE. PARTE 2

15.28 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

17.22 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

19.19 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7

22.00 ESTADO CRÍTICO

00.00 12 HORAS PARA SOBREVIVIR

01.58 ESTADO CRÍTIC

UNIVERSAL CHANNEL

08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12,

EPISODE 21

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12,

EPISODE 22

10.00 GRIMM, SEASON 1, EPISODE 9

11.00 HOUSE M.D., SEASON 5, EPISODE 9

11.55 PERFUME DE MUJER

15.00 GRIMM, SEASON 1, EPISODE 10

16.00 HOUSE M.D., SEASON 5, EPISODE 10

17.00 CHICAGO P.D., SEASON 2, EPISODE 7

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12,

EPISODE 23

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12,

EPISODE 24

20.00 CHICAGO FIRE, SEASON 6, EPISODE 4

21.00 EL VUELO

23.40 CHICAGO P.D., SEASON 2, EPISODE 7

STUDIO UNIVERSAL

09.00 CHOCOLATE

11.35 HACIA RUTAS SALVAJES

14.35 SOLO UN SUEÑO

17.00 ATRÁPAME SI PUEDES

20.00 EL APOSTADOR

22.20 CUATRO HERMANOS

24.40 EL APOSTADOR

03.00 CUATRO HERMANOS


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ EL 19, A LAS 20, SE PRESENTARÁ

LA CANTANTE ANGELA LEIVA.

+EL 23, A LAS 22, THE BEATS, CON

SU TRIBUTO A THE BEATLES.

CINE RENZI

(LA BANDA)

+SÁBADO 18, A LAS 21.30, LA

BRUJA SALGUERO PRESENTARÁ

SU NUEVO DISCO “NORTE”.

CASA DEL BICENTE NARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

+SÁBADO 18, A LAS 22, ASTILLA

ROCK OFRECERÁ UN HOMENAJE A

GUSTAVO CERATI

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS

22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“DÍAS, VERSOS Y CANCIONES” DE

HORACIO PEÑALVA. INVITADOS:

FREDDY VIDAL, ÁNGELES ASENSIO

Y DÚO OBLIVION.


CINES

SUNSTAR

THOR RAGNAROK (3D):

COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY AL15/11- 17:10 (Cast) 19:30 (Cast)

22:25 (Subt)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY AL -15/11- 17:20 (Cast) 19:40

(Cast)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY AL 15/11 - 22:00 (Subt)

THOR RAGNAROK (2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY AL 15/11-17:40 (Cast)

BARRY SEAL: SOLO EN

AMÉRICA (2D):

POLICIAL, ACCIÓN, COMEDIA (+ 13

AÑOS)

HOY- 20:15 (Subt)

EL SEDUCTOR (2D)

DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY AL 15/11 - 22:40 (Subt)

CONDORITO (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY -15:00 (Cast) 17:00 (Cast)

ASESINATO EN EL EXPRESO

DE ORIENTE (2D)

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL15/11 -19:00 (Cast) 22:00 (Subt)

LA FAMILA MONSTER (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 15/11-16:25(Cast) 18:30 (Cast)

JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA

(2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

HOY AL 15/11 - 20:40 (Cast) 22:45

(Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO.


HÍPER LIBERTAD

ASESINATO EN EL EXPRESO

DE ORIENTE APTA 13 AÑOS C/

RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:30- 22:50

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

JIGSAW: EL JUEGO CONTINÚA

MAY 16 AÑOS C/ RESERVA

(compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 23:10 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

BARRY SEAL: SOLO EN AMERICA

APTA 13 AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 20:40 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

THOR: RAGNAROK MAY 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30- 22:40 (TODOS

LOS DIAS) CASTELLANO 3D 20:10

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA FAMILIA MONSTERS ATP

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:20- 18:30- (TODOS

LOS DÍAS) CASTELLANO

2D 16:30- (SOLO DOMINGO)

Lunes, martes y miércoles $65

VENTA ANTICIPADA

LIGA DE LA JUSTICIA (castellano)

ESTRENO 16/11/2017 2D 17:30

- 22:30 3D 20:10.

 
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