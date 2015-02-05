CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Noviembre 2017
A LAS 00.15 NOTICAMPI
Por El Liberal
13/11/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA
DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)
23.00 GOLPE AL CORAZÓN
00.15 NOTICAMPI
00.30 #HASHTAGVIAJEROS
00.45 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 ÁFRICA SALVAJE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 BÁSQUET POR EL 14: HURACAN
VS. SP COLÓN (FEM.)
16.30 TELÓN ABIERTO
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 PLANETA OCÉANO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL CLÁSICO: MITRE VS.
JUVENTUD UNIDA (G)
20.30 LOS OJOS DE IVANA
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL
CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
08.07 FESTIVAL DE CINE DE GRAMADO 2017
08.33 LOS COMEDIANTES
11.05 IGUALITA A MI
13.18 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
13.33 SUPERCAN
15.10 THE HOST
17.34 EL JUEGO DE ENDER
19.40 SUPERMAN 3
22.09 SIN RUMBO DEFINIDO
TCM
07.12 LA NIÑERA
07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
08.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
09.20 LA NIÑERA
09.46 LA PANTERA ROSA
09.58 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.48 CUESTIÓN DE HONOR
13.25 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES
15.20 D-TOX
17.03 MI PERRO SKIP
18.58 LAS EX NOVIAS DE MI NOVIO
21.00 MISS SIMPATÍA
23.01 COYOTE UGLY
TNT
06.18 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE
CASPIAN
08.56 CUANDO TE ENCUENTRE
10.52 ROCKNROLLA
13.04 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE. PARTE 2
15.28 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
17.22 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
19.19 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7
22.00 ESTADO CRÍTICO
00.00 12 HORAS PARA SOBREVIVIR
01.58 ESTADO CRÍTIC
UNIVERSAL CHANNEL
08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12,
EPISODE 21
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12,
EPISODE 22
10.00 GRIMM, SEASON 1, EPISODE 9
11.00 HOUSE M.D., SEASON 5, EPISODE 9
11.55 PERFUME DE MUJER
15.00 GRIMM, SEASON 1, EPISODE 10
16.00 HOUSE M.D., SEASON 5, EPISODE 10
17.00 CHICAGO P.D., SEASON 2, EPISODE 7
18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12,
EPISODE 23
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12,
EPISODE 24
20.00 CHICAGO FIRE, SEASON 6, EPISODE 4
21.00 EL VUELO
23.40 CHICAGO P.D., SEASON 2, EPISODE 7
STUDIO UNIVERSAL
09.00 CHOCOLATE
11.35 HACIA RUTAS SALVAJES
14.35 SOLO UN SUEÑO
17.00 ATRÁPAME SI PUEDES
20.00 EL APOSTADOR
22.20 CUATRO HERMANOS
24.40 EL APOSTADOR
03.00 CUATRO HERMANOS
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ EL 19, A LAS 20, SE PRESENTARÁ
LA CANTANTE ANGELA LEIVA.
+EL 23, A LAS 22, THE BEATS, CON
SU TRIBUTO A THE BEATLES.
CINE RENZI
(LA BANDA)
+SÁBADO 18, A LAS 21.30, LA
BRUJA SALGUERO PRESENTARÁ
SU NUEVO DISCO “NORTE”.
CASA DEL BICENTE NARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
+SÁBADO 18, A LAS 22, ASTILLA
ROCK OFRECERÁ UN HOMENAJE A
GUSTAVO CERATI
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS
22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“DÍAS, VERSOS Y CANCIONES” DE
HORACIO PEÑALVA. INVITADOS:
FREDDY VIDAL, ÁNGELES ASENSIO
Y DÚO OBLIVION.
CINES
SUNSTAR
THOR RAGNAROK (3D):
COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY AL15/11- 17:10 (Cast) 19:30 (Cast)
22:25 (Subt)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY AL -15/11- 17:20 (Cast) 19:40
(Cast)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY AL 15/11 - 22:00 (Subt)
THOR RAGNAROK (2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY AL 15/11-17:40 (Cast)
BARRY SEAL: SOLO EN
AMÉRICA (2D):
POLICIAL, ACCIÓN, COMEDIA (+ 13
AÑOS)
HOY- 20:15 (Subt)
EL SEDUCTOR (2D)
DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY AL 15/11 - 22:40 (Subt)
CONDORITO (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY -15:00 (Cast) 17:00 (Cast)
ASESINATO EN EL EXPRESO
DE ORIENTE (2D)
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL15/11 -19:00 (Cast) 22:00 (Subt)
LA FAMILA MONSTER (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 15/11-16:25(Cast) 18:30 (Cast)
JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA
(2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
HOY AL 15/11 - 20:40 (Cast) 22:45
(Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO.
HÍPER LIBERTAD
ASESINATO EN EL EXPRESO
DE ORIENTE APTA 13 AÑOS C/
RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:30- 22:50
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
JIGSAW: EL JUEGO CONTINÚA
MAY 16 AÑOS C/ RESERVA
(compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 23:10 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
BARRY SEAL: SOLO EN AMERICA
APTA 13 AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 20:40 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
THOR: RAGNAROK MAY 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30- 22:40 (TODOS
LOS DIAS) CASTELLANO 3D 20:10
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA FAMILIA MONSTERS ATP
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:20- 18:30- (TODOS
LOS DÍAS) CASTELLANO
2D 16:30- (SOLO DOMINGO)
Lunes, martes y miércoles $65
VENTA ANTICIPADA
LIGA DE LA JUSTICIA (castellano)
ESTRENO 16/11/2017 2D 17:30
- 22:30 3D 20:10.