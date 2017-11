Acevedo: "La reforma laboral no se va a hacer si los sindicatos se oponen"

Fotos MIRADA. Miguel Acevedo (UIA) dijo que la propuesta de reforma laboral que impulsa el Gobierno "no va contra los derechos de los trabajadores".

13/11/2017 -

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, afirmó que la reforma laboral "no se va a hacer" si los sindicatos consideran que esos cambios apuntan contra los derechos de los trabajadores.

"Si lo gremios piensan que va contra los derechos de los trabajadores, no se va a avanzar en este tema", sostuvo el también director de la Aceitera General Deheza en declaraciones radiales, en la que señaló que la reforma que promueve el gobierno "tiene el apoyo de la UIA".

"Como argentino uno no va a pensar que va a ir en contra de los derechos adquiridos, no se va a volver a los años 50 y además no veo a nadie yendo en contra de los derechos de los trabajadores", aseguró el titular de la UIA.

Más trabajo formal

Dijo también que está de acuerdo con la reforma laboral, porque busca que haya "mayor trabajo formal con el blanqueo" y destacó el beneficio para la producción porque, dijo "habrá menos competencia desleal con empresas fuera del circuito".

"La reforma laboral va a tener una negociación larga con los trabajadores, los que podamos ayudar, bienvenido sea", completó.

Respaldo

Acevedo y la mesa de la Junta Directiva de la UIA habían expresado esta semana su respaldo a las reformas laboral e impositiva, cuyos detalles conocieron en una reunión que mantuvieron con los ministros de Trabajo, Jorge Triaca; de Hacienda, Nicolás Dujovne; y de Producción, Francisco Cabrera.

El dirigente industrial también aseguró que "no se habla de bajar sueldos, nadie está pensando en eso. Hay que pensar en aquellas industrias que se nutren del mercado interno, en estos casos, si los empleados tienen mejores sueldos, sube el consumo".