Un evento que se organiza entre cinco y seis meses antes

13/11/2017 -

Heine comentó que al Personal Fest en general se lo empieza a preparar "cinco o seis meses antes, cuanto antes se prepara la disponibilidad de los artistas es mayor, pero siempre hay imponderables, con lo que hasta pocos meses antes no tenemos en lineup definido, el predio se cierra mucho antes pero la verdad es que hay muchas cuestiones que son difíciles de ver. Pero toda la gente que trabaja, obviamente no soy yo solo, y quienes integran mi equipo, están al tanto de todos los detalles, que es una de las principales cuestiones, desde la seguridad y el recorrido, entre muchas otras cuestiones que hacen al festival, para que salga como queremos que salga. "Trabajamos unas 300 personas, además de las empresas, productoras, que hace mucha gente más. Entre seguridad, limpieza, la organización, seguro más de 1.000 personas", puntualizó. Sobre el concepto general del festival, dijo: "Buscamos el equilibrio para lograr un muy buen festival al que venga mucha gente. Entre los dos días, pasaron al menos 50 mil personas, pero apuntamos a algo con más de contenido, que todo los espacios tengan su valor agregado y no dejar un predio gigantesco que no se pueda cubrir y que queden todos contentos. Los artistas son una mezcla entre contemporáneos y otros como los Fabulosos Cádillacs, que son bandas que convocan por la historia que tienen y no necesariamente por la actualidad".