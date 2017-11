Fotos El Personal Fest apunta a convertirse en un festival mucho más federal

13/11/2017 -

Por Waldina Bahr

Enviada especial de EL LIBERAL

Martín Heine, director de Marketing de Personal, se mostró muy satisfecho con la repercusión que tuvo la 12ª edición del Personal Fest, que finalizó anoche y por el que pasaron "más de 50.000 personas", según su cálculo. Al mismo tiempo, el empresario reveló que hay conversaciones para llevar el festival a otras provincias argentinas, con la idea de hacerlo "mucho más federal", teniendo en cuenta que durante el verano se lo traslada a algunos puntos de la Costa Atlántica. Invitado a hacer un análisis sobre cómo fue la evolución del Personal Fest desde sus inicios hasta ahora, aseguró que "cambió muchísimo; esta es la doceava edición; 12 ediciones en 13 años". "Cambió mucho desde los grupos; desde el concepto de lo que es un festival aquí en la Argentina, y hay varias propuestas en el país, lo que nos obliga a buscar todos los años cómo diferenciarnos; cómo lograr un festival para toda la familia, que no solamente sea música sino también entretenimiento, mejorar la gastronomía; la tecnología; cómo hacemos para que la gente que viene pueda acreditarse de una forma fácil, que no use dinero en la medida de lo posible; que tengan una aplicación que les resuelva todas las consultas que surjan; la información que necesitan", amplió. Al insistir en que se va evolucionando, dijo sentirse "muy contento con lo que logramos en esta edición, ya que la primera jornada fue para nosotros exitosa, tuvimos más de un millón de usuarios en streaming, ayer (por el sábado) hubo 22.000 personas hoy esperamos 23.000 más, con lo cual, entendemos que la percepción de los clientes es recontra positiva. De los clientes y de todos los espectadores". Federalizar Sobre la posibilidad de que el festival se traslade a otras provincias argentinas, Heine comentó que "este año trajimos a dos personas de cada provincia, socios de Club Personal, que a través de un juego logramos que puedan venir y vivirlo, obviamente que no es lo mismo que trasladar el Fest a otra provincia, lo hacemos en el verano en distintas localidades y provincias. Nuestra RESPUESTA. Según calcularon, durante las dos jornadas del Personal Fest pasaron más de 50 mil personas. idea es ver si podemos hacer un Fest en el interior, no en el verano, sino durante el año. Lo estamos analizando porque implica un montón de cosas, pero la verdad es que vemos que el Personal Fest hoy es una marca claramente, es un festival ciento por ciento local, y queremos ver cómo masificarlo y hacerlo más federal". A diferencia de otras oportunidades, este año Personal invitó a periodistas de varias provincias, para que pudieran transmitir lo que es vivir por dentro una fiesta de estas características. "Para clientes y no clientes, el Personal Fest es toda una experiencia que vive la gente con la marca, y la verdad es que lo estamos pensando mucho, pero nos parece poco circunscribirlo sólo a Buenos Aires, creo que ya está para hacerlo en un montón de lugares, obviamente que hay cuestiones que tienen que ver con el predio, con los artistas, pero definitivamente tenemos la intención de hacerlo más federal para el año que viene". Respecto de las diferencias que podía marcar con otros festivales de esta naturaleza que se realizan en el país, dijo "lo que intentamos hacer es justamente innovar. Hoy hay una oferta artística en el país muy amplia, estamos compitiendo con muchos artistas internacionales que vienen, la verdad es que no consideramos que haya muchos festivales de música con la amplitud de propuestas y de valor para los clientes. Aquí hay muy buena gastronomía, entretenimientos para los chicos, para los grandes, activaciones de nuestros servicios y obviamente lo artístico, después el público elegirá". "Nosotros estamos muy contentos con las repercusiones que tiene este año, que sumamos un evento como Fuerza Bruta, en tres horarios distintos, lo cual le da otro valor agregado al festival y cada año intentamos hacer algo diferente precisamente para que la gente vuelva a elegirnos", se explayó.