"Salí a buscar la carrera desde el inicio"

Fotos MOMENTO. Walter López se vino desde Catamarca con sed de triunfo y ayer celebró en los 10 kilómetros.

13/11/2017 -

El catamarqueño Walter Javier López mostró toda su experiencia y por primera vez se dio el gusto de festejar en Santiago del Estero. Ayer ganó los diez kilómetros del Maratón Aniversario del diario EL LIBERAL y confesó que su plan de carrera fue buscar la victoria desde el primer kilómetro.

"Gracias a Dios se me dio la victoria. Salí a correr como hombre. Primero quise ver el ritmo que tenía en el primer kilómetro y de ahí salir a buscarla. Para mí el corredor que sale a buscar la carrera desde el inicio tiene que ser bastante fuerte para llevarse el triunfo. Esto se lo agradezco a mi viejo que me ilumina desde arriba y a toda mi familia y amigos, que me dieron su apoyo siempre. Me hicieron el aguante y hoy me llevo el triunfo", destacó.

López, es oriundo de la localidad de Santa María, provincia de Catamarca. Está ubicada en el límite entre Salta y Tucumán y forma parte de los Valles Calchaquíes.

"Yo soy oriundo de Santa María, provincia de Catamarca. Es mi ciudad, la que forma parte de los Valles Calchaquíes. Quería volver otra vez a Santiago para ganar. Traté de bajar los tiempos y se me dio".

Además, el atleta recordó sus veces anteriores en el Maratón de EL LIBERAL. "El primer año que corrí aquí salí en el puesto 200. El año pasado fui 16º y ahora me toca ganarla. En los últimos kilómetros, mermé un poco el ritmo. Bajé la intensidad para llegar bien. Gracias a Dios me voy con un gran triunfo. Ésta es una carrera muy importante a nivel nacional, por eso me llena de orgullo. Agradezco a toda la organización por el apoyo que nos brindaron. No corro yo solo, corro con un grupo de chicos que están a la par mía".