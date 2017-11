Gerardo Atía dejó atrás una lesión y está intacto

13/11/2017 -

Gerardo Atía se mostró reconfortado por el segundo puesto, luego de haberse recuperado de una lesión.

"Estoy muy contento. Venía con la intención de entrar como mejor santiagueño, a pesar de arrastrar una lesión. Me inscribí para los 10k porque la lesión me daba ese margen, con suerte, pero me sentía bien. El cuerpo estaba bien, la cabeza estaba bien y la lesión prácticamente había quedado atrás. Después de inscribirme para los 10k, al otro día me cambié para los 21k y salió esto", comentó gratificado.

"Quería entrar como mejor santiagueño. Después, pensé que podía meterme entre los cinco y después del kilómetro 10, sacándolo al gigante de Bruno, estábamos ahí. Me sentía bien. Tenía unos 100 metros adelante al pelotón, iba quinto. Con paciencia, hemos logrado este segundo puesto, sacrificado, pero muy valioso", agregó.

Atía realizó una dedicatoria. "Primero a la familia, que es el pilar de esto; al profe Pablo Barragán, que es el mentor, y a todos los compañeros que están apoyando día a día, para Fernando Sosa y Ale Villavicencio que son un apoyo importante en esto", indicó.

Por último, comentó que fue su segundo año consecutivo en el Maratón Aniversario. En el 2016, entró cuarto en la general de los 10k y fue el mejor santiagueño.