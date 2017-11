Analista indica que la suba de precios interanual en octubre fue 20,9%

Fotos SITUACIÓN. "Los números siguen confirmando que el proceso desinflacionario está abortado", indicó el análisis de la consultora.

La inflación de octubre se ubicó en el 1,6 por ciento, estimó un informe de Economía & Regiones (E&R) que dirige la economista Verónica Sosa, que además consideró que la decisión del Banco Central de subir la tasa de interés ‘difícilmente sirva para cumplir’ con la meta inflacionaria prevista para este año y para 2018.

Asimismo, la consultora calculó que la inflación núcleo (no toma en cuenta bienes y servicios con precios regulados, o que tienen alto componente impositivo) fue en octubre de 1,95 por ciento.

Los datos de inflación oficial de octubre serán difundidos mañana por el Indec.

De acuerdo con el relevamiento de E&R, el Índice de Precios al Consumidor en términos interanuales llegó en octubre a 20,9 por ciento, mientras que la tasa de la inflación núcleo en la variación anual fue de 26,1 por ciento.

En este contexto, E&R proyectó que "la meta de inflación se incumplirá por alrededor de 6 puntos porcentuales en 2017", en relación a la pauta oficial que fijaba un rango de entre 12 y 17%.

La consultora sostuvo que "los números siguen confirmando que el proceso desinflacionario está totalmente abortado, y que si no se cambia y hace algo diferente, la inflación no bajará o bajará mucho menos que lo necesario para poder cumplir la meta de inflación 2018 (entre 8 y 12%). En este marco, E&R alertó que este incumplimiento "no es gratis, sino que tiene costos en materia de reputación y credibilidad’ del Banco Central que en este escenario dispuso la semana pasada subir la tasa de referencia del centro del corredor de pases de 26,25% a 28,75%.