Juana Repetto quiere volver a ser madre, pero con el hombre de su vida

13/11/2017 -

Hace más de un año, Juana Repetto (28) se convirtió en madre a través de la inseminación artificial.

De ese modo llegó a su vida su hijo Toribio.

Y la joven actriz, hija de Nicolás Repetto y Reina Reech, no sólo no cerró la fábrica, sino que sueña con volver a ser mamá, pero con un compañero a su lado.

"Me coparía conocer a alguien, pero es difícil porque salgo poco sin el bebé. No sé. Tengo ganas... A mi segundo hijo me gustaría tenerlo con un hombre. Tener una familia, alguien que nos pueda acompañar. Y si no se da, está bárbaro así. Pero estaría bueno que Toro conviviera con un varón", comentó Juana a la prensa.

Aventurándose a preguntas futuras de su hijo sobre su llegada al mundo, Juana remarcó: "Toro siempre supo y sabrá que no tiene papá. Tengo mucha ayuda de la familia. Siempre que tengo que hacer algo se anotan mil para cuidarlo".

A Juana, la maternidad le abrió nuevas oportunidades laborales. Creó un blog con otra mamá joven y va por el canal de Youtube.