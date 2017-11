Ailén Bechara espera su primer hijo con el representante de futbolistas

-

Tras su paso por el "Bailando por un sueño", la vida de Ailén Bechara cambió. Le llovieron los contratos teatrales y hasta le apareció un amor. Ahora, la rubia que se inició en la TV como azafata del programa de Guido Kazcka espera su primer hijo junto a Agustín Jiménez.

Marcela Tauro aseguró que la modelo está transitando el segundo mes de embarazo. "Definitivamente somos dos que nos teníamos que encontrar. Y hace un año nos encontramos, y acá estamos. Nos cambiamos la vida", escribió la rubia.

El empresario de 31 años le maneja la carrera a un gran número de futbolistas, entre los que se destaca Ángel Correa, actual delantero del Atlético de Madrid. Esto lo hace viajar continuamente y vivir en Europa.

En agosto, mientras convivía en Europa junto a su pareja, Ailén no dudó en dar a conocer su deseo de ser madre. "Me vine a convivir con mi novio, y yo nunca viví con nadie. Estoy como muy ama de casa y quiero ser mamá. Tal vez me vuelva de Europa y, en lugar de dos, seamos tres", manifestó. Y, el deseo, finalmente se cumplió.