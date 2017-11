Actriz defendió a los niños de "Stranger Things" de sus fans

13/11/2017 -

Para sorpresa de sus propios seguidores, Sophie Turner salió en defensa de los niños que protagonizan "Stranger Things", a raíz de las intensas demandas de sus fans. "No importa si son actores, antes de todo son niños", dijo la actriz que interpreta a Sansa Stark en "Game of Thrones".

Todo ocurrió cuando Finn Wolfhard, quien encarna a "Mike" en la popular serie de Netflix, fue tildado de "grosero" en la red porque no se detuvo para sacarse fotos y firmar autógrafos.

"Maldita sea... Ver a adultos esperando a las puertas de los hoteles de los niños de "Stranger Things"... ¿Qué adulto en sus cabales espera a un NIÑO en la puerta de su hotel? y ¿Se ofende cuando el NIÑO no para? No importa si son actores, antes de todo son niños. Denles el espacio que necesitan para crecer sin el sentimiento de que le deben nada a nadie por vivir sus sueños de infancia", agregó.

"Y, ¿Cómo te atreves a arremeter contra un niño cuando ellos deciden no posar para una fotografía con extraños, o acercarse a ellos y hablarles cuando ellos NO HAN CONSENTIDO esa foto. ¿Acaso eso no va en contra de lo que le enseñamos a nuestros hijos de todas maneras? Algunas personas son...", finalizó.