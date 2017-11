Jésica Cirio mostró las habilidades de Martín Insaurralde

13/11/2017 -

Desde que se enteró de su embarazo, Jésica Cirio (32) vivió con mucha intensidad la espera del nacimiento de Chloé, que se produjo hace apenas seis días. Pero quien se ha revelado como un padre presente y moderno ha sido Martín Insaurralde (47), su pareja. Así por lo menos se desprende del video que la propia Jésica compartió en Instagram, donde se ve al intendente de Lomas de Zamora cambiando con sumo desenvolvimiento a la pequeña. "¡No me digan que no es el papá del año! @minsaurralde no me deja hacer nada", escribió Jésica.